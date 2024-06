Caporalato, interrogazione in regione Lazio

L'ha presentata la consigliera Bonafoni (Pd) al presidente Rocca e l'assessore Schiboni, dopo la vicenda tragica dell'operaio di Latina gravemente ferito e non soccorso. Si chiede di riferire su azioni di vigilanza e controllo

ROMA - “Questa mattina ho presentato un'interrogazione al Presidente Rocca e all'assessore Schiboni per comprendere quali azioni la Regione Lazio stia mettendo in campo in tema di contrasto al lavoro irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”. Lo fa sapere la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XII Commissione "Trasparenza e pubblicità", dopo il gravissimo incidente sul lavoro che ha coinvolto a Latina un operaio agricolo di nazionalità indiana, "scaricato" in strada dopo aver perso un arto, anziché esser soccorso.



“La presenza di caporalato e meccanismi di sfruttamento in agricoltura sono testimoniati anche dai dati allarmanti diffusi dall'Ispettorato nazionale del lavoro – riferisce Bonafoni - che solo nel 2023, a fronte di solo 222 controlli effettuati presso aziende agricole nel Lazio, ha registrato un tasso di irregolarità del 64,5%. Non dimentichiamo, inoltre, che un'indagine del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Frosinone, proprio di recente ha portato alla sospensione dal servizio di un dirigente della Regione Lazio per presunta corruzione nella gestione di fondi per le aziende agricole e che nell'ambito della stessa inchiesta - per cui è indagato anche un parlamentare nazionale - sono emersi episodi sconcertanti, con braccianti costretti a compiere "saluti romani" di fronte a busti ed effigi di Mussolini”.

Bonafoni ricorda quindi che “nella passata legislatura abbiamo fortemente voluto e approvato una legge, la n. 18 del 2019, che individua concretamente misure per combattere inaccettabili fenomeni di sfruttamento ancora troppo diffusi nel nostro territorio. Proprio per capire cosa stia facendo l'amministrazione Rocca per attuare quella legge, l'interrogazione presentata chiede quali campagne informative siano state promosse in questi mesi e quali azioni siano state implementate per favorire un maggiore coordinamento e scambio con gli organi che si occupano di vigilanza e controllo. Infine, vogliamo capire in che modo la Regione stia monitorando l'idonea gestione dei fondi nel settore agricolo".