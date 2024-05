Carcere di Pavia, Fp Cgil: “Un vulcano pronto ad esplodere”

Problemi su problemi al carcere di Pavia, dove si susseguono aggressioni al personale della Polizia Penitenziaria e il malessere costante delle persone detenute. Calogero Lo Presti, coordinatore Fp Cgil Lombardia per la Polizia Penitenziaria: “Siamo in una indignata esasperazione che non è rassegnazione”. Daniele Pirri, segretario Fp Cgil Pavia: “Senza misure serie questo carcere esploderà. Chiediamo provvedimenti seri”

Problemi su problemi al carcere di Pavia, dove si susseguono aggressioni al personale della Polizia Penitenziaria e il malessere costante delle persone detenute. A pochi giorni dal ferimento di un agente, oggi diversi altri sono stati feriti da un uomo che, tenuto in isolamento da una decina di giorni e non avendo ottenuto, andando in infermeria, un certificato per interromperlo da parte del dirigente sanitario, è andato in escandescenze.

“All'esterno dell'infermeria, tre Ispettori, due Sovrintendenti e alcuni agenti hanno provato a smorzarne la rabbia ma lui ha spinto per terra dei colleghi e ha dato un morso al polpaccio del collega del casellario intervenuto in supporto, staccandogliene una striscia. L’agente è stato portato al pronto soccorso, dove gli hanno somministrato antibiotico e antitetanica. Gli sono stati refertati 5 giorni di malattia perché lui non ne ha voluti di più perché la sua presenza al casellario è indispensabile. La situazione è questa, siamo in una indignata esasperazione che non è rassegnazione – afferma Calogero Lo Presti, coordinatore Fp Cgil Lombardia per la Polizia Penitenziaria -. Continueremo a fare la nostra parte rivendicando un cambio di passo tanto urgente quando indispensabile”.