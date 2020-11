Casa, addio a Vincenzo Simoni dell’Unione inquilini. Il cordoglio della Toscana

FIRENZE - "Non avevamo ancora avuto occasione di incontrarci nella mia nuova veste istituzionale, ma di Vincenzo ho sempre apprezzato la competenza e la passione che sapeva mettere nel suo quotidiano impegno nella difesa del diritto alla casa e in favore dei ceti più deboli della popolazione. Sono state molte le occasioni di contatto e di lavoro comune nel corso dei cinque anni in cui ho fatto parte della terza commissione del Consiglio regionale. La sua è una figura storica nel settore casa, fin da quando, negli anni Settanta, fondò a Firenze l'Unione Inquilini. Da allora il suo impegno non è mai venuto meno. Mi preme far giungere le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari e all'Unione Inquilini".

Con queste parole l'assessora regionale alla casa, Serena Spinelli, ha voluto ricordare Vincenzo Simoni, presidente nazionale dell'Unione inquilini, che è venuto a mancare ieri nella sua abitazione di Firenze.

