Centenari in Italia, Istat: sono 17.177. La persona più anziana vive nelle Marche

I dati Istat del rapporto “Centenari in Italia, una popolazione in aumento”. Sono 1.111 gli individui residenti che hanno raggiunto e superato i 105 anni di età, circa 9 su 10 sono donne. Non solo: 17 donne hanno raggiunto e superato i 110 anni di età

ROMA - Al 1° gennaio 2021 si contano in Italia 17.177 persone residenti di 100 anni e oltre. Nell'83% dei casi si tratta di donne. Lo rileva l'Istat nel rapporto “Centenari in Italia, una popolazione in aumento”.

Sono 1.111 gli individui residenti che hanno raggiunto e superato i 105 anni di età, circa 9 su 10 sono donne. Non solo: 17 donne al 1° gennaio 2021 hanno raggiunto e superato i 110 anni di età (supercentenari).



Dal 2009 al 2021 le persone residenti di 100 anni e oltre sono passate da poco più di 10 mila a 17 mila. Quelle di 105 anni e oltre sono più che raddoppiate (+136%), passando da 472 a 1.111. A oggi la persona vivente più anziana in Italia è una donna residente nelle Marche che è alle soglie dei 112 anni; tra gli uomini il decano risiede in Toscana e ha quasi 110 anni.

La maggior parte delle persone di almeno 105 anni di età risiede nel Nord Italia: 284 nel Nord-ovest e 243 nel Nord-est, al Sud sono 238, al Centro 225 e nelle Isole 121. A differenza delle altre fasce di età di popolazione anziana, per chi ha raggiunto o superato i 105 anni di età non si è osservata una crescita rilevante dei decessi nel corso del 2020, primo anno della pandemia da Covid-19.