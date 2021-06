Coppia di italiani bloccati a Manila: “Nostro figlio adottivo è positivo al Covid”

Elisabetta e Francesco temono di non poter tornare in Italia in tempi brevi per costruire quella famiglia che da anni stanno aspettando. Il figlio adottivo risultato positivo il giorno prima della partenza

FIRENZE – Coppia di fiorentini bloccati a Manila, capitale delle Filippine, dove si erano recati per ricongiungersi al figlio adottivo. Elisabetta e Francesco temono di non poter tornare in Italia in tempi brevi per costruire quella famiglia che da anni stanno aspettando. Sono arrivati a Manila il 21 maggio, hanno prima seguito la procedura di quarantena 10 giorni isolati in hotel, poi il 1 giugno incontrano il bambino. Qualche giorno insieme, pochi per gestire una situazione così delicata come un'adozione, ma ridotti per l'emergenza pandemica. La speranza di poter volare a casa e ricongiungersi con il figlio primogenito ed il resto della famiglia e poter affrontare tutto con calma e tranquillità nel loro paese.



Ieri sarebbero dovuti rientrare, ma il bambino risulta positivo al tampone. “Incredibile che le autorità filippine non avessero previsto di controllare la salute del minore prima dell'incontro con i genitori adottivi” dicono adesso i due genitori. Adesso sono in stanze separate, in un hotel a loro spese, in attesa che passino i 15 giorni di ulteriore quarantena, sperando che nessuno dei due genitori risulti positivo.

Elisabetta e Francesco chiedono all’Italia che si prenda carico del loro caso e che possa farli rientrare in Italia con delle procedure speciali e di emergenza. Hanno già preso contatti con l'ambasciata italiana a Manila, l'unità di crisi, il Ministro Di Maio, il Ministro della Famiglia Bonetti e con alcune autorità della loro città di origine, Firenze.



La loro storia inizia nel dicembre 2016, quando le autorità filippine rilasciano il decreto di idoneità per l'adozione. Tutto procede secondo i tempi, non brevi, delle adozioni internazionali e finalmente nel maggio 2020 vengono avvisati che il bimbo potrà congiungersi alla loro famiglia. Purtroppo tutto l'iter si blocca a causa del Covid e solo nell'aprile scorso, la procedura riparte e possono programmare il viaggio per conoscere il bambino. Il giorno successivo alla notizia, Elisabetta avvia subito le richieste per il vaccino, ma secondo la Regione Toscana avrebbe dovuto aspettare il suo anno di nascita. Decidono di partire ugualmente, nonostante questo e nonostante debbano lasciare il loro primogenito in Italia con il nonno perchè nelle Filippine non è permesso ai minori di circolare per strada durante l'emergenza Covid. Adesso hanno una speranza, quella di trovare una soluzione e che ci sia la volontà di attivare procedure speciali e di emergenza affinché possano tornare, quanto prima, tutti a casa.