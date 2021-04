Covid e salute mentale, lanciati sondaggio e Osservatorio

Raccogliere dati sulle conseguenze della pandemia e indagare la presenza e la gravità dei disturbi che le persone hanno nel loro quotidiano per orientare l'assistenza psicologica sul territorio: nasce l'Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterre

Foto: Margherita Dametti

ROMA - Raccogliere dati sulle conseguenze della pandemia sulla salute mentale della popolazione, indagare la presenza e la gravità dei disturbi che le persone hanno nel loro quotidiano e orientare di conseguenza l’intervento di assistenza psicologica sul territorio. E' l'obiettivo dell'Osservatorio Covid-19 di Fondazione Soleterre, lanciato oggi insieme a un sondaggio, "primo strumento utile al lavoro" della struttura.



“Vi chiediamo di dedicare 15 minuti del vostro tempo per un gesto utile per voi e per tutta la popolazione. - chiede il presidente Damiano Rizzi, psicologo clinico - Vogliamo sapere come percepiscono il loro benessere psicologico le persone per provare a riflettere insieme su come prendersi cura di eventuali fragilità riscontrate. Quella in cui ci troviamo è una situazione nuova e che non possiamo sottovalutare. Se non interveniamo in maniera diffusa sul territorio e continuativa nel tempo rischiamo di non considerare sintomi che, se non controllati e affrontati ora, possono diventare cronici".

Il sondaggio, costruito sulla base del Modello Terapeutico che è stato elaborato dagli psicologi di Fondazione Soleterre durante l’intervento nella prima linea dei reparti Covid-19 presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, è volto a "indagare nei pazienti la presenza più o meno grave di sintomi di disturbi da stress post-traumatico e di sintomi trasversali quali depressione, rabbia, ansia e sintomi somatici".

"L’esperienza di supporto psicologico Covid-19 di Fondazione Soleterre è nata a marzo 2020 per rispondere al bisogno di sostegno emotivo di medici, infermieri e personale sanitario impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza e ha evidenziato nei beneficiari minori livelli di stress e disturbi psicologici. - si legge in una nota - Oggi Fondazione Soleterre si pone come punto di riferimento nazionale per garantire percorsi di assistenza psicologica continuativa e di qualità a tutte e tutti coloro che ne hanno bisogno (in forma gratuita o a prezzi calmierati a seconda del reddito). Lo fa attraverso una Rete Nazionale per il Supporto Psicologico Covid-19 composta da circa 80 psicologi in 14 regioni italiane che in un anno di lavoro ha già offerto gratuitamente assistenza psicologica a oltre 2.800 persone tra pazienti Covid-19, operatori sanitari in ospedale, famiglie, minori, persone in difficoltà economica, sociale ed emotiva".

Fanno parte della Rete è Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica de La Sapienza Università di Roma, Ordine degli Psicologi della Lombardia, Università Cattolica di Milano.