Covid, la Toscana mette 2 milioni per l'assistenza a casa di anziani e disabili

Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale con un provvedimento voluto dall'assessora alle Politiche sociali, Serena Spinelli: "Possibilità per i territori di potenziare le attività"

ROMA - Un aiuto per i disabili e gli anziani con particolari fragilità che dopo aver contratto il Coronavirus si trovano sostanzialmente isolati. La Regione approva una delibera che stanzia 2 milioni per rafforzare l'assistenza domiciliare. Il via libera è arrivato dalla Giunta regionale con un provvedimento voluto dall'assessora alle Politiche sociali, Serena Spinelli: "In questi mesi- spiega l'assessora- è diventato ancora più importante garantire il supporto a livello domiciliare alle persone fragili o con ridotta capacità di autosufficienza, in particolare se queste vivono sole, che devono poter ricevere assistenza e cura restando nel proprio ambiente".

Le attività di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, aggiunge, "consentono di farlo e anche di monitorare costantemente le molteplici situazioni. Con queste risorse vogliamo dare la possibilità ai territori di potenziare queste attività, a fronte dei maggiori e diversi bisogni legati allo scenario emergenziale". (DIRE)

