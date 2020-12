Sport, cresce la voglia di orienteering

© Remo Madella Un atleta di Trail-O, una delle quattro specialità dell’orienteering

ROMA - Ha da poco festeggiato i cent’anni di vita ma è più vivo che mai. Infatti, in Valsugana, è appena partito il progetto “Orient”. Si chiama orienteering la disciplina che fonde al meglio il momento agonistico con la pratica di uno sport a contatto con la natura. Nato in Svezia nel 1919 – anche se c’è chi lo fa risalire addirittura al 1897 – l’orienteering ha travalicato il suo ambito naturale fatto di boschi per approdare in campagne, parchi pubblici ma anche nei centri storici delle grandi città. Si caratterizza per il fatto di essere uno sport sano, praticato a tutte le età, che non richiede particolari strumenti. Sono necessari, infatti, una bussola e una carta topografica realizzata appositamente, che contiene segni convenzionali e unificati in tutto il mondo. Sport inclusivo e socializzatore, tanto da essere praticato indistintamente da persone normodotate e disabili, spesso insieme a condividere lo stesso percorso, l’orienteering approda in Italia nel 1967 e, anche se all’inizio attira solo pochi appassionati, trova subito terreno fertile nel Lazio, in particolare nella provincia di Roma, e in Trentino-Alto Adige. Oggi la disciplina è regolata dalla Fiso (Federazione italiana sport orientamento), è associata al Coni, conta 9mila tesserati in tutta Italia e circa 170 società distribuite sul territorio.

Daniele Guardini, romano, classe 1981, svolge il ruolo di consigliere federale in seno alla Fiso, nonché è la figura di riferimento per il Trail-O, una delle quattro discipline che compongono il mondo dell’orienteering insieme alla corsa orientamento, alla mountain bike orientamento e allo sci orientamento. Il Trail-O è l’ultimo arrivato in casa orienteering. È una specialità che non prevede di raggiungere fisicamente i punti di controllo posizionati sul terreno di gara, ma di identificarli, con l’ausilio di mappa e bussola, presso dei punti di osservazione segnalati lungo dei sentieri facilmente percorribili. È praticato sia da atleti normo che con disabilità, il che ne consente l’affiliazione al Comitato italiano paralimpico. «Uno degli aspetti che curo è quello del rapporto tra il settore paralimpico e il mondo della scuola», osserva Guardini. «L’orienteering, infatti, è presente nel mondo sportivo studentesco sia con la corsa orientamento che con il Trial-O, due discipline che, a livello federale, vengono presentate come un binomio».

Ai Giochi sportivi studenteschi che si svolgono nel Lazio, per esempio, a sottolineare l’aspetto inclusivo di questo sport, la classifica finale a squadre è determinata dalla somma dei risultati degli atleti normo con quelli paralimpici. Questi ultimi percorrono lo stesso identico tracciato dei loro compagni, quindi con le stesse difficoltà, e le squadre sono composte da due atleti paralimpici e due normo. «Per quanto riguarda il settore paralimpico, dal punto di vista agonistico la federazione internazionale riconosce due classi di disabilità: la tetraplegia e la paraplegia», spiega il consigliere federale. «A livello Fiso, invece, abbiamo molti tesserati sordi, che praticano non solo Trail-O ma anche corsa. A tal proposito, devo dire che la collaborazione con la Federazione sport sordi Italia è molto forte, tanto che, ai Deaflympics 2017 in Turchia, questa disciplina ha regalato all’Italia il bronzo nella corsa sprint con l’atleta Luigi Le Rose».

Al momento, si contano circa sei-sette atleti che partecipano alle gare nazionali. «Il nostro obiettivo è quello di intercettare sempre di più il mondo della disabilità e portare le persone disabili a praticare orienteering. La progettualità c’è e, per quanto riguarda il volume dei tesseramenti, vogliamo intensificare il lavoro con i centri Inail al fine di avviare atleti adulti alla pratica», prosegue Guardini. «Il Nord-Est del nostro Paese, anche a livello paralimpico, è il fulcro di questa disciplina, soprattutto il Veneto, ma c’è un ottimo nucleo in Centro Italia, in particolare nel Lazio». Al Sud, invece, da segnalare che le regioni più attive sono Puglia e Basilicata, soprattutto nel Trail-O. «Questa disciplina è stata inserita a livello promozionale nel programma del Trofeo delle Regioni, competizione giovanile riservata alle rappresentative under 20, ma stiamo lavorando per inserirla anche nel punteggio finale».

Anche l’orienteering ha risentito dei mesi di stop delle attività agonistiche dovute al covid-19: «Durante il lockdown si è sviluppata una versione virtuale di questo sport, non solo in Italia ma in tutta Europa», racconta. «Ognuno da casa propria ha preso parte a eventi da remoto, il che ha permesso ai nostri atleti di mantenere un tasso tecnico di allenamento abbastanza alto e di avere una certa continuità con le gare, tanto che l’esperienza maturata in questo periodo, seppure virtuale, ha giovato molto agli atleti nel momento in cui hanno ripreso a gareggiare». Il sogno, anche per questa disciplina, è quello di calcare il palcoscenico più importante, quello di Olimpiadi o Paralimpiadi. «Un obiettivo intermedio fattibile, al momento, è quello di inserire l’orienteering nel programma dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026», ammette. Nel 2022, intanto, si svolgerà sempre in Puglia il Campionato mondiale, riservato però solo agli atleti normodotati. «Sarà comunque importante capitalizzare quel momento, anche per riuscire a trainare il settore paralimpico».

(Questo articolo è tratto dal numero di novembre di SuperAbile INAIL, il mensile dell’Inail sui temi della disabilità)