Cultura accessibile, arriva la guida in Caa della regione Puglia

S’intitola “La Puglia è una favola” il volume realizzato dal Centro Documentazione Handicap per le edizioni La Meridiana

ROMA – “La Puglia è una favola”, scritta da Tonino Vinci e Simona Versi e pubblicata da edizioni La Meridiana, è una guida alle bellezze della Regione Puglia, illustrata e raccontata come una favola accessibile per incantare bambine e bambini. Un libro doppio, a cui al testo ad alta leggibilità, che utilizza il font EasyReading Font - Dyslexia Friendly, segue la traduzione in simboli CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) curata dal gruppo Librarsi del Centro Documentazione Handicap – Progetto Calamaio/Coop.Accaparlante, coordinato dall'educatore e formatore Luca Cenci e composto da giovani con disabilità e non. All’interno del volume un QRcode rimanda inoltre alla versione audio letta da Raffaella Giancipoli, attrice, regista e autrice, inclusa con l'acquisto del libro cartaceo.

“La Puglia è una favola” sceglie diverse modalità di lettura per raccontare a tutte e tutti storia e ricchezze di una delle regioni più belle d’Italia in cui c’è moltissimo da scoprire e in cui oggi si sperimentano numerose azioni di welfare culturale attraverso la lettura, dove la dimensione dell’accoglienza e dell’inclusione passano anche dal suo libero accesso. Una guida che accompagnerà grandi e piccoli in un viaggio da ricordare, complici le parole e le bellissime immagini di Vinci e Versi, autori e illustratori, che hanno saputo regalare al libro un carattere ironico e vivace e al contempo curioso, evocativo e poetico. La Puglia è una favola fa parte della collana “Partenze” di edizioni La Meridiana.