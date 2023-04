Donna muore a Roma, per incendio in casa. Si riscaldava con le candele. "La povertà energetica uccide"

Il Forum Terzo Settore Lazio tra i promotori di Sun4All, un progetto per contrastare la povertà ecologica e coinvolgere anche le fasce più vulnerabili di popolazione nella transizione energetica

ROMA - E' morta nel suo appartamento a Roma, al Pigneto, nell'incendio provocato dalle candele con cui lei e la sua famiglia si scaldavano, nel tentativo di ridurre i costi delle bollette. Una donna anziana è la seconda vittima in pochi mesi della povertà energetica nella capitale: nei mesi scorsi era morto di freddo un uomo, in zona Balduina.

"La povertà uccide, anche quella energetica! Lo abbiamo denunciato troppe volte, in occasione della morte di persone senza casa, di lavoratori e lavoratrici uccisi dalla mancanza di diritti, di naufragi di gente che fugge da una povertà all’altra. E ora siamo senza fiato di fronte alla morte di Anna Maria Palma, 76 anni, invalida, uccisa in un incendio scatenato dalle candele che utilizzava per risparmiare energia. Solo tre mesi fa, un uomo era stato ritrovato morto nel suo appartamento a Balduina con le utenze staccate", spiega Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio. "Chi tocca i fili muore ma muore anche chi non riesce a pagare le bollette più che raddoppiate nel 2022. Le misure emergenziali non sono servite a molto e ora il governo ha deciso di limitarle ulteriormente. Così, col crescere degli extra-profitti delle industrie energetiche, si moltiplicano anche i casi di distacchi per morosità incolpevole. Servono, ad ogni livello, interventi efficaci e urgenti".

Il Forum del Terzo Settore del Lazio è impegnato in un progetto pilota ambizioso proprio per contrastare gli effetti atroci della povertà energetica. Si tratta di Sun4All, che il 19 aprile, a Corviale, promuove un incontro con le famiglie coinvolte nella costruzione di una comunità energetica proprio in quel quartiere. Il progetto consiste in una serie di azioni di contrasto alla povertà energetica che, solo nella nostra città, colpisce più o meno di centomila persone, come spiega il PAESC, il Piano d’azione per l’Energia e il Clima.

Roma, assieme ad Almada (PT), Barcellona (ES) e alla comunità dei comuni Cœur de Savoie (FR), è uno dei quattro luoghi designati per questo programma di sostegno che a nella Capitale sta coinvolgendo 200 famiglie selezionate per azioni mirate alla formazione di comunità energetiche solidali con un forte approccio identitario locale. Le famiglie individuate come beneficiarie del progetto risiedono nei quartieri Tor Pignattara, Quarticciolo, Acilia, Corviale, Garbatella e nel IX Municipio.

Il progetto Sun4All integrerà i bonus sociali esistenti in materia di energia per contribuire alla riduzione della spesa energetica delle famiglie vulnerabili. Il Comune di Roma garantirà che parte dell'energia solare prodotta dagli impianti fotovoltaici di proprietà pubblica sia condivisa tra i beneficiari idonei del progetto, fornendo una quota energetica di almeno 0,5 kW all'anno per ogni famiglia partecipante.

Il programma di sostegno Sun4All, già avviato con successo a New York (USA), fornirà un supporto in particolare alle famiglie che vivono in prossimità di impianti fotovoltaici, ai residenti di case popolari e alle famiglie in condizioni economiche vulnerabili, secondo l'indicatore ISEE. Oltre al sostegno finanziario, le famiglie selezionate parteciperanno a workshop sulla gestione domestica dell'energia. Tutti i partecipanti verranno associati ad un impianto fotovoltaico locale, in funzione su un tetto di una scuola e, in prospettiva, i beneficiari del programma di sostegno Sun4All diventeranno comproprietari di un impianto fotovoltaico locale realizzato nell’ambito di una Comunità di Energia Rinnovabile (CER).

Tra i partner di progetto spicca, appunto, il Forum del Terzo Settore del Lazio che, attraverso i suoi soci, ha selezionato i partecipanti e li accompagnerà in questo percorso: "La nostra mission – conclude Danese - è quella di coprogettare e coprogrammare il nuovo welfare perché non succedano mai più drammi della povertà, a partire dalla capacità dei nostri soci di captare i bisogni dei territori. Sun4All, sebbene abbia una dimensione certamente sperimentale, esprime la volontà di coinvolgere nella transizione energetica anche i settori più vulnerabili della nostra città. La Città si aspetta che il progetto sia un forte motore per la transizione energetica, in linea con il Piano d'Azione per l'Energia e il Clima della Città".

L’incontro è convocato per le 19 del 19 aprile a Corviale nella sede dell’Associazione Il Mitreo con Eudec, la prima cooperativa di comunità della Capitale. Partecipano al progetto: Citera (Centro di ricerca interdipartimentale Territorio, Edilizia, Restauro, Ambiente della Sapienza), Roma Capitale – Assessorato Politiche sociali, Federconsumatori Lazio, Arci Roma, Nonna Roma, Cooperativa Nuove Risposte, Fish lazio, Municipio IX, Unione Inquilini Ostia.