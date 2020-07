Empoli, inaugurata nuova Rems per 20 persone

FIRENZE – Inaugurata stamani a Empoli (Firenze) la struttura situata nella frazione di Pozzale, in via Valdorme Nuova a conclusione dei primi interventi di trasformazione della ex Casa Circondariale in REMS (la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

La REMS di Empoli è la prima struttura di riferimento per i territori dell’Ausl Toscana Centro e la seconda a livello regionale, dopo l’apertura della residenza di Volterra nel 2015 e sarà di sostegno a quest’ultima per la presa in carico di pazienti. La legge 81/2014 ha previsto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e l’apertura delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentive (REMS-D), nuove strutture a esclusiva gestione sanitaria.

La Rems di Empoli è pertanto destinata alla cura dei pazienti autori di reato affetti da infermità o seminfermità psichica attraverso percorsi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, gestiti dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda.

“La Rems di Empoli, che affiancherà quella già aperta a Volterra, e che potrà accogliere fino a un massimo di 20 ospiti, è il risultato di un grande lavoro, portato avanti con professionalità, competenza e dedizione da parte di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di questo importante progetto, che a breve consentirà di ospitare i primi pazienti nella ex Casa circondariale di Empoli, adattata alla nuova destinazione d’uso – commenta l’assessore regionale Stefania Saccardi -. Questa struttura si inserisce all’interno di un percorso terapeutico riabilitativo di pazienti che, nello stesso tempo, dovranno portare avanti il loro percorso detentivo. Da qui la necessità di una forte collaborazione e sinergia con le autorità giudiziarie per le misure di sicurezza e vigilanza. A noi spetta il compito, tramite i servizi di salute mentale, di farci carico del bisogno di cure di questi pazienti nel miglior modo possibile”.

