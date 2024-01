Fine vita, in Veneto “opportunità non colta. Ma il diritto a morire resta”

Per un solo voto, non passa la legge sul suicidio medicalmente assistito. Associazione Coscioni: “Ci auguriamo che il Consiglio regionale torni ad esprimersi. Intanto, potenzieremo il Numero Bianco sul fine vita, per aiutare i cittadini ad avere tutte le informazioni e per far valere i propri diritti”

ROMA – Non passa per un voto, in Veneto, la proposta di legge presentata, con 9 mila firme, dall'associazione Coscioni: avrebbe ufficialmente imposto un termine massimo di 27 giorni alle Asl nel dare una risposta ai malati con patologie irreversibili che chiedono alla sanità pubblica di accedere al trattamento per la morte volontaria. Di fatto, la possibilità resta, perché stabilita da una sentenza della Consulta del 2019, intervenuta proprio su un vuoto legislativo. "La legge non passa a parità di voti, 25 contro 25, e torna in commissione - ha dichiarato Zaia - Questa è la democrazia. Dopodiché domani mattina i pazienti terminali, alla luce della sentenza della Consulta, sanno che possono chiedere comunque l'accesso al fine vita. E' la prova provata che questa proposta di iniziativa popolare non serviva ad autorizzare il fine vita, ma stabiliva i tempi per le risposte".



“Siamo al fianco di Stefano Gheller (l'uomo con distrofia muscolare, divenuto simbolo della battaglia sul fine vita, ndr) – spiegano Filomena Gallo e Marco Cappato, dell'associazione Coscioni - Ringraziamo i 9.062 cittadine e cittadini veneti che hanno sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare dell’Associazione Luca Coscioni per dare procedure e tempi certi all’attuazione della sentenza “Cappato – Dj Fabo” della Corte costituzionale sul fine vita, su iniziativa del Comitato Promotore Veneto di “Liberi Subito”, composto tra gli altri da Diego Silvestri, Laura Parotto, Matteo Orlando, Matteo D’Angelo e Fulvia Vittoria Tomatis. Così facendo, hanno creato una grande opportunità di confronto pubblico e dibattito democratico su un tema così presente nella realtà sociale ma tenuto nascosto dalla politica ufficiale. Dobbiamo prendere atto che, nonostante l’impegno generoso di tante Consigliere e Consiglieri regionali che hanno agito sulla base di convinzioni invece che di appartenenze politiche, l’opportunità creata non è stata per il momento accolta dalla maggioranza assoluta dei votanti in Consiglio regionale. Auspichiamo che il Consiglio vorrà presto tornare ad esprimersi e approvare il testo”.

Aggiungono Gallo e Cappato: “Siamo comunque certi che il confronto di queste settimane non sia avvenuto invano. È infatti cresciuta nell’opinione pubblica veneta la consapevolezza dell’esistenza in Italia, a determinate condizioni, del diritto di ottenere l’aiuto medico alla morte volontaria, come già i casi di Federico Carboni nelle Marche, 'Anna' in Friuli e 'Gloria' in Veneto hanno dimostrato. Non dimentichiamo, sempre in Veneto, la coraggiosa lotta di Stefano Gheller, al quale rivolgiamo i nostri auguri di pronta guarigione e che invitiamo a proseguire questa battaglia insieme a noi, da oggi con ancora più forza e determinazione. Indipendentemente dall’esito del voto del Consiglio regionale veneto, il diritto stabilito dalla Consulta resta comunque in vigore, anche senza quelle procedure chiare e tempi certi che la nostra legge avrebbe stabilito e ci auguriamo presto stabilirà. Continua dunque in tutte le altre Regioni italiane e in tutto il Paese la lotta dell’Associazione Luca Coscioni per consentire alle persone di vivere libere fino alla fine. Rilanceremo e potenzieremo immediatamente, anche in Veneto, l’attività del Numero Bianco sul fine vita (06-99313409) per aiutare i cittadini ad avere tutte le informazioni e per far valere i propri diritti”.