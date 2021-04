Focolaio di Covid-19 a Rebibbia: 48 donne positive. Tra loro anche una mamma con neonato

Lo denuncia il Garante del Lazio Stefano Anastasia. La campagna vaccinale non è ancora partita, si utilizzerà Johnson & Johnson. Palazzotto (Leu): “Carcere ambiente ad alto rischio, accelerare sui vaccini”

ROMA - Sono 48 le donne positive al Covid 19 nel carcere femminile di Rebibbia. Tra loro anche una mamma con un neonato. “Non li hanno potuti separare, perché il piccolo ha solo un mese di vita. Ha un mese ed è in carcere, con la mamma, e con il Covid”. A denunciarlo è il Garante delle persone private della libertà del Lazio, Stefano Anastasia. Da tempo attraverso la campagna #bambinisenzasbarre si chiedono strutture alternative dove far scontare la pena alle madri con bambini.

Intanto, la campagna vaccinale nelle carceri del Lazio non è ancora partita. “Nel Lazio – spiega Anastasia– l’inizio è previsto per aprile. L’assessorato alla Sanità ha scelto di utilizzare il vaccino della Johnson & Johnson, appena disponibile, per semplificare le procedure, in quanto non è necessaria la seconda somministrazione. Sono già in corso contatti tra le Asl e le direzioni degli istituti penitenziari, per l’organizzazione della campagna”.

Anche Erasmo Palazzotto, deputato di Leu, esprime preoccupazione per la situazione a Rebibbia. “Come ogni luogo chiuso il carcere è un ambiente ad alto rischio. E il tasso medio di sovraffollamento, arrivato negli istituti italiani al 115% ha fatto il resto rendendo le carceri una continua emergenza - afferma -. Sappiamo che le vaccinazioni della popolazione carceraria sono iniziate ma occorre accelerare, la somministrazione va a rilento e a macchia di leopardo sul territorio nazionale in contesti in cui il virus è solo uno dei tanti problemi”.