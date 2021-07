Non profit

Fondazione con il Sud, 2,3 milioni di euro e 9 progetti per ripartire dallo sport

Grazie al bando “Sport, l’importante è partecipare”, da settembre saranno avviate in Campania, Puglia e Sicilia circa 50 attività sportive rivolte a tutti per rafforzare le piccole comunità meridionali caratterizzate da situazioni socio-economiche difficili. Saranno recuperati e valorizzati spazi pubblici e palestre in disuso, rendendo disponibili circa 100 mila mq per attività sportive