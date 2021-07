Famiglia

Friuli Venezia Giulia, +30% domande di contributi per servizi prima infanzia

Il contributo per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi per la prima infanzia alle famiglie del Friuli Venezia Giulia "ha registrato un aumento di quasi mille domande rispetto allo scorso anno educativo, ovvero circa il 30 per cento in più". Lo fa sapere l'assessore regionale all'Istruzione e famiglia, Alessia Rosolen