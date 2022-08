Giornata mondiale del cane: alla Croce Rossa 370 volontari a quattro zampe

Quella che svolgono ogni giorno i volontari a quattro zampe delle Unità Cinofile della Croce Rossa Italiana è una vera e propria missione: si muovono tra le macerie, dopo un terremoto o un evento atmosferico, per rinvenire superstiti. Usano l'olfatto in boschi o luoghi angusti per cercare dispersi. Interagiscono con anziani e persone diversamente abili, dando loro tutto il calore di cui sono capaci

© Gabriella Mattei//Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano” (particolare)

Si muovono tra le macerie, dopo un terremoto o un evento atmosferico, per rinvenire superstiti. Usano l'olfatto in boschi o luoghi angusti per cercare dispersi. Interagiscono con anziani e persone diversamente abili, dando loro tutto l'affetto e il calore di cui sono capaci. Quella che svolgono ogni giorno i volontari a quattro zampe delle Unità Cinofile (UC) della Croce Rossa Italiana è una vera e propria missione d'amore. Ad oggi - come si legge in una nota - sono 367 le Unità Cinofile della CRI - ciascuna delle quali composta da un cane - attive in 14 regioni italiane: Puglia, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Alto Adige, Sardegna. In occasione della Giornata mondiale del Cane, che si celebra oggi, la Croce Rossa Italiana dedica un pensiero a ciascuno di questi piccoli amici generosi e fedeli, che affiancano i Volontari dell'Associazione, a volte guidandoli, nelle attività emergenziali nelle quali sono coinvolti. Rischiano la vita per salvare persone in difficoltà e si impegnano per rendere migliori le giornate di quanti attraversano momenti difficili o situazioni di emergenza.

