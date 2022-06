Giornata mondiale del rifugiato, l’Unhcr lancia la campagna “Together #WithRefugees”

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato. Per l’occasione, l’Unhcr Italia lancia la campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di tutti i rifugiati di essere protetti, chiunque siano e da qualsiasi parte provengano, e di ricostruire la loro vita in dignità. Ecco le iniziative promosse dall’organizzazione

Foto: ©UNHCR/Alessandro Penso

ROMA – Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.

Per l’occasione, l’Unhcr Italia lancia la campagna “Together #WithRefugees” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di tutti i rifugiati di essere protetti,

chiunque siano e da qualsiasi parte provengano

“L’accesso all’asilo è fondamentale ma la protezione si manifesta concretamente solo attraverso un processo equo di integrazione sociale ed economica nel paese di accoglienza - dichiara Chiara Cardoletti, rappresentante dell’Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino -. Trovare asilo, infatti, è solo l’inizio: una volta fuori pericolo, i rifugiati hanno bisogno di opportunità per superare i traumi, mettere a frutto il proprio talento, formarsi, lavorare e contribuire al paese che li ha accolti”.

Con la campagna

Together #WithRefugees

Unhcr evidenzia che

la creazione di concrete opportunità di integrazione è un compito e una responsabilità della società nel suo complesso

Insieme possiamo fare la differenza

”, afferma l’organizzazione

Lo spot della campagna e gli appuntamenti

Together #WithRefugees saranno veicolati anche attraverso uno I messaggi della campagnasaranno veicolati anche attraverso uno spot

Unhcr Lino Guanciale. Lo spot andrà in onda sulle principali emittenti radiotelevisive nazionali e locali e nei circuiti pubblicitari a bordo di treni e autobus, nelle stazioni, nei cinema e nelle autostrade.

Il 13 giugno a Roma, poi, si svolgerà in Campidoglio la cerimonia di premiazione delle realtà che nel 2020-2021 si sono distinte per aver facilitato l’inserimento lavorativo di rifugiati nell’ambito del progetto dell’Unhcr Welcome – Working for Refugee Integration . L’iniziativa, che vede coinvolte 107 aziende e 41 associazioni e enti no profit, è la rappresentazione emblematica dell’approccio whole of society alla protezione dei rifugiati.

Il 17 giugno, inoltre, l’

Unhcr sarà a Torino per l’evento inaugurale della Settimana internazionale dei diritti, dell'ambiente e delle culture organizzata dall’associazione Mosaico Azione per i Rifugiati, durante il quale verrà lanciato insieme al Comune di Torino il progetto

One Stop Shop”

L’Unhcr celebrerà la Giornata Mondiale del Rifugiati il 20 giugno con una tavola rotonda dal titolo “ Rifugiati, dall’asilo all’integrazione: partnership e soluzioni innovative per una crisi senza precedenti” al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi a Roma. Rappresentanti istituzionali, del settore privato e della società civile si confronteranno sulla condivisione delle responsabilità nel trovare soluzioni durevoli che permettano ai rifugiati non solo di accedere all’asilo, ma anche di costruire un futuro migliore per sé e per le comunità che li accolgono. Nel corso della tavola rotonda, inoltre, avverrà la consegna ufficiale della

Maglia Rosa del Giro Donne 2022

Unhcr.

Da segnalare anche la Giornata Mondiale del Rifugiato con la comunità ucraina , organizzata insieme a Unhcr il 25 giugno presso la Basilica Minore di Santa Sofia a Roma. L’evento prevede interventi di rappresentanti dell’Esarcato Apostolico per gli ucraini cattolici residenti in Italia, dell’associazione religiosa Santa Sofia, testimonianze, un concerto con arpa, cori e violino, una mostra fotografica e un’esposizione di costumi tradizionali.

calendario completo delle attività è pubblicato sul sito withrefugees. unhcr .it Ma sono tante le altre organizzazioni della società civile, i Comuni, le aziende e tanti altri che organizzano eventi per sensibilizzare sulla condizione dei rifugiati e promuovere i messaggi della campagna Together #WithRefugees. Ildelle attività è pubblicato sul

materiali

Il settore privato

Sono molte anche le realtà del settore privato in Italia e nel mondo che hanno aderito alla campagna Together #WithRefugees con attività di comunicazione e l’organizzazione di eventi per promuovere la protezione e l’inclusione dei rifugiati, nello spirito del Global Compact sui Rifugiati.

Da segnalare in particolare le iniziative di

IKEA

Together with all Refugees

UNIQLO

Le iniziative

Il Giro Donne 2022, la più prestigiosa competizione a tappe nel panorama del ciclismo femminile, quest’anno sarà a fianco di Unhcr e dei rifugiati; prenderà il via il 30 giugno da Cagliari per terminare a Padova il 10 luglio dopo aver attraversato Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Un percorso di 1.000 km che vedrà contendersi la Maglia Rosa 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo.

Da segnalare anche

Unity Euro Cup 2022

Unhcr a Nyon in Svizzera con la partecipazione di squadre provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Malta, Repubblica d'Irlanda e Svizzera.

La sensibilizzazione Rai e la partecipazione delle città

Dal 16 al 20 giugno la campagna Together #WithRefugees sarà lanciata durante le trasmissioni in onda sui canali editoriali televisivi e radiofonici della Rai durante cinque giorni di sensibilizzazione sostenuti da Rai per il Sociale, che vedranno anche interviste con rappresentanti dell’Unhcr, servizi e storie di rifugiati.

Parteciperanno alla campagna

Together #WithRefugees

città italiane

illuminazione in blu

Saranno molte le celebrità italiane che si uniranno a UNHCR per la Giornata Mondiale del Rifugiato e a sostegno della campagna Together #WithRefugees con attività specifiche sui social.

Inoltre, l’Unhcr conta ormai da anni sulla preziosa collaborazione di enti pubblici e privati, istituzioni e partner del terzo settore, che nei propri rispettivi ambiti di competenza contribuiscono a diffondere i messaggi della campagna e a mettere a disposizione a titolo gratuito tempo, servizi e spazi per i nostri materiali

