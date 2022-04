Disabilità

I biscotti buoni e che fanno bene all'inclusione arrivano dalle Marche

di Chiara Ludovisi

Si chiama Frolla Microbiscottificio la cooperativa sociale di Osimo (AN) che offre un percorso di formazione e inserimento lavorativo per i giovani con disabilità. Dal 2018 a oggi, l'idea è cresciuta e si è rinforzata: oggi i lavoratori con disabilità sono 18 e i biscotti arrivano anche in “Frollabus", per far fronte alla pandemia