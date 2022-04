Disabilità

In Veneto arriva il “super oss”. Un rischio o una risorsa?

C'è chi li chiama “super oss”, chi “mini infermieri”, o addirittura “infermierini”: sono gli oss con competenze sanitarie, per i quali la regione Veneto sta predisponendo un percorso formativo complementare, per rispondere alla carenza di infermieri. L'allarme di un caregiver. Ma per Fnopi, è “polemica inutile. L'oss non sostituirà l'infermiere”