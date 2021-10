Non profit

Iniziativa "Inps per tutti" con Caritas, Sant'Egidio e Anci

L'obiettivo del progetto è "non lasciare indietro i più fragili, gli esclusi, quelli che non conoscono i propri diritti di assistenza pubblica e non sanno come ottenerli". Lo ha dichiarato il presidente Inps in occasione della firma del protocollo insieme ai direttori regionali di Inps, Caritas e Sant'Egidio e al presidente Anci Campania