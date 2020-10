L’inno alla gioia suonato contemporaneamente in 50 città italiane

FIRENZE - L’Inno alla gioia suonato contemporaneamente a Villa Bardini di Firenze e in altre 50 città italiane. Un vero e proprio concerto da record si è tenuto questa mattina in occasione dell’ottava edizione della Giornata Europea delle Fondazioni promossa dal network europeo delle associazioni nazionali delle Fondazioni di origine bancaria (Dafne) per diffondere una maggiore riconoscibilità del ruolo e dell’attività delle Fondazioni di origine bancaria in ambito comunitario. Anche Fondazione CR Firenze ha aderito all’iniziativa ‘Risuonaitalia. Tante piazze una sola comunità” e promosso l’esecuzione del celebre brano dal fisarmonicista Nicola Tommasini. Per la prima volta nella storia di questa ricorrenza e per iniziativa di Acri (l’Associazione delle Casse di Risparmio e delle Fondazioni bancarie che aderisce a Dafne) e la media partnership di TGR Rai, le orchestre giovanili di 50 città italiane hanno eseguito simultaneamente l’inno composto nel 1823 da Ludwig van Beethoven che, nel 1972, è stato adottato come inno ufficiale della Unione Europea. Con l’evento Acri ha voluto promuovere una esortazione a ripartire tutti insieme all’insegna della solidarietà e dello spirito di comunità. Durante la mattina a Villa Bardini, dopo l’Inno alla gioia, l’ensemble di violoncelli della Scuola di Musica di Fiesole, insieme alla soprano Anna Subbotina, ha eseguito inoltre la V Bachianas brasileiras di Heitor Villa-Lobos e il concerto con Fuga y misterio di Astor Piazzolla. Nel pomeriggio in ciascuna città e per iniziativa delle singole Fondazioni, si svolgeranno anche dei concerti veri e propri. A Firenze, alle ore 19, al Teatro della Pergola, Edoardo Rosadini dirigerà un’orchestra da camera formata dagli allievi della Scuola di Musica di Fiesole e del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. In programma Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. In Toscana altri concerti si terranno a Carrara, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, Siena.

Un altro significativo concerto si è svolto proprio stamani nell’isola di Ventotene (Latina) per ricordare e rendere omaggio al luogo in cui è nata l’idea dell’Europa. Organizzato da Acri insieme all’Associazione La Nuova Europa e al Comune di Ventotene, si è esibita la European Spirit of Youth Orchestra, composta da giovani musicisti provenienti da diversi paesi europei a cui è seguita l’apertura della Scuola d’Europa con studenti provenienti da licei e università italiane ed europee. Sono intervenuti i vertici di Acri, il Presidente di Acri Francesco Profumo e i Vice Presidenti Luigi Salvadori (che in Acri ha la delega per i temi relativi all'Europa ed è Presidente di Fondazione CR Firenze) Paolo Cavicchioli (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena), Giuseppe Morandini (presidente Fondazione Friuli). Erano presenti inoltre i rappresentanti di altre istituzioni locali e nazionali.

‘’Questa giornata – afferma il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori - celebra l’importante ruolo che hanno assunto le fondazioni bancarie in tutta Europa. Mai come in questo momento, in cui la pandemia ha stravolto le priorità globali, esse sono state un prezioso motore di supporto e di sviluppo delle realtà produttive e sono state fondamentali nell’aiutare le istituzioni e le strutture sanitarie durante l’emergenza Covid. Lo sono anche nell’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul ruolo dell’Europa come ‘casa comune’ dentro la quale possono ritrovarsi quelle energie e intellettuali, morali ed economiche che posso aiutarci ad affrontare un evento epocale e grave come quello che stiamo attraversando’’.

