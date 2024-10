L’Italia del dono sul tetto d’Europa per festeggiare il Giorno del Dono 2024

Celebrato il 4 ottobre il Giorno del Dono, la più grande festa nazionale del dono e della donazione promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il CSV VDA ODV - Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta. Premiate scuole, amministrazioni comunali e associazioni

Ph. Roberto Roux-10

AOSTA - L’Italia, primo Paese al mondo a celebrare con una legge dedicata il Giorno del Dono, festeggia oggi, 4 ottobre 2024, la più grande festa nazionale del dono e della donazione promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il CSV VDA ODV - Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 25 anni. Anche quest’anno il Giro dell’Italia che dona ha visto una partecipazione corale in occasione del mese che si apre con Aosta protagonista del dono e della solidarietà.



Il Giro dell’Italia che dona quest’anno ha il suo centro nella più piccola regione italiana, da sempre caratterizzata da un forte sentire solidale. Il Giorno del Dono - #DonoDay2024 ha eletto Capitale del Dono 2024 la Valle d’Aosta, che riceve il testimone dalla Sicilia, quale palcoscenico di un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgono l’intera regione, da Courmayeur a Bard, per esprimere e valorizzare le mille forme del dono.

Commenta il presidente IID Ivan Nissoli: “Il Giorno del Dono è l’appuntamento più amato da chi vuole costruire una cultura del dono concreta e condivisa ed è realizzato ogni anno da IID in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e ANCI. Il Giorno del Dono nasce per dare meritata visibilità alle iniziative sul territorio che restituiscono l’immagine di un’Italia vivace, sensibile, intelligente, in grado di ripensare il dono anche nei giorni di difficoltà per il Paese: Scuole, Comuni, Associazioni, Imprese, Cittadini, Mezzi d’informazione e Servizi Minorili della Giustizia insieme per formare la mappa del Giro dell’Italia che Dona 10^ edizione, un Paese capace di reagire alle difficoltà facendo della gratuità la propria bandiera. Sono onorato degli importanti riconoscimenti ottenuti anche quest’anno dal Giorno del Dono, a testimonianza dell’alto valore di questa giornata, primo fra tutti quello del Presidente della Repubblica che per la prima volta ha concesso il suo Alto Patronato alla X edizione del Giorno del Dono”.

Quest’anno anche Rai ha rafforzato il suo sostegno al Giorno del Dono: alla riconfermata concessione del Patrocinio di Rai Per la Sostenibilità ESG si affianca l'autorizzazione della Media partnership Rai. Inoltre, dal 22 settembre al 15 ottobre, non solo Rai ma anche Mediaset, Sky, La7 e, per la prima volta Discovery+ trasmettono gratuitamente lo spot "Donare rende felici" dedicato al Giorno del Dono.

Perché una capitale del dono in Valle d’Aosta? IID ha scelto la regione tetto d’Europa per onorare l’entusiasta partecipazione dei valdostani alle iniziative culturali che animano ogni anno il mese del dono. Negli anni, infatti, la manifestazione ha ottenuto sempre un caloroso responso: il CSV VDA ODV supporta oltre 20 tra Enti del Terzo Settore e Comuni nell’organizzazione di eventi che animano il mese di ottobre, il mese del dono. Quest’anno il Giorno del Dono, momento di festa ma anche di riflessione e di coinvolgimento della comunità, viene celebrato in Valle d’Aosta grazie alla collaborazione del CSV VDA ODV e con il sostegno da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta, del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, dei Comuni di Aosta e Courmayeur e del CELVA, oltre al supporto di BCC Valdostana, CVA, Skyway Monte Bianco, Forte di Bard, Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

“Con oggi si chiude per noi una settimana intensa e ricca – commenta Claudio Latino, Presidente del CSV Valle d’Aosta. È stato bello vedere così tanta partecipazione da parte di tutti agli eventi, sia come pubblico che come partner. Abbiamo vissuto momenti importanti, ascoltato parole preziose e abbiamo potuto mostrare a tutta l’Italia che dona la coesione della nostra comunità solidale. Abbiamo aperto con un momento straordinario, il gemellaggio con Trento Capitale europea del Volontariato che ci ha dato importanti stimoli per il futuro, e ora chiudere con i tre premi del contest #DonareMiDona alla 4A della Scuola primaria Luigi Einaudi di Aosta, alla Scuola secondaria di Gressoney e all’Associazione Grun è per noi un ulteriore motivo di orgoglio e indice della bontà del lavoro che stiamo facendo e che continueremo a fare”.

Numerosi anche i partner nazionali: per la prima volta BPER Banca sostiene la decima edizione del Giorno del Dono contribuendo alla realizzazione dell’Osservatorio sul dono, fonte di riferimento per la cultura e la pratica del dono in Italia. Oltre al sostegno di BPER Banca e Fondazione CRC ricordiamo i partner tecnici che quest’anno hanno regalato i premi alle scuole vincitrici dei contest: Esse Due S.a.s. che, come da tradizione, ha donato supporti tecnologici per la didattica e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini - l'azienda icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, dipingere, scrivere e modellare (con brand come GIOTTO, GIOTTO be-bè, Didò, Tratto e le carte Canson) - che ha già consegnato kit di materiali creativi personalizzati in base al grado della scuola. Sottolinea Orietta Casazza, Direttore Marketing F.I.L.A.: “In F.I.L.A. crediamo fermamente che la creatività sia uno strumento potente per costruire una società più aperta e solidale. Per questo, da tre anni supportiamo con grande entusiasmo questa splendida iniziativa che ci ricorda l'importanza della generosità e della condivisione nelle nostre comunità. La donazione dei kit creativi alle scuole vincitrici è il nostro modo per dire grazie e valorizzare il talento di studenti e studentesse che con la loro arte e immaginazione contribuiscono a diffondere la cultura del dono".

L’evento Valle d’Aosta Capitale del Dono 2024 – 4 ottobre

Oggi, davanti ad un pubblico di oltre 400 ragazzi provenienti da tutta Italia, la Valle d’Aosta Capitale del Dono ha vissuto una giornata densa di eventi nel suo capoluogo. La mattina al Teatro Giacosa Federico Gregotti Zoja, insegnante e scrittore, ha tenuto il “Dialogo sull’impegno” con la presentazione del suo libro “Liliana Segre, una vita contro l’indifferenza”, seguito dalla premiazione dei contest #DonareMiDona a cui hanno partecipato Scuole, Comuni e Enti Non profit di tutta Italia.

Il pomeriggio ha regalato l’esperienza “Il dono vola alto in Mongolfiera”: la salita in mongolfiera ancorata pensata anche per persone con disabilità in piazza Chanoux. Hanno impreziosito il tutto i laboratori per studenti e non solo tenuti da associazioni valdostane: Fondazione Opere Caritas, Legambiente Valle d’Aosta, Associazione Valdostana Paraplegici + DISVAL, Missione Sorriso, Associazione Volontari del Soccorso Grand Paradis. La piazza è stata animata dalla musica di RADIO PROPOSTA AOSTA che ha dato voce al territorio e ai suoi protagonisti.

Nel tardo pomeriggio, nuovamente in teatro, prima Leonardo Lotto, Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, ha tenuto un discorso su “Giovani, Futuro e Comunità”; a seguire il “Dialogo sul Dono” in cui sono intervenuti Damiano Tommasi, Sindaco di Verona ed ex calciatore, e Gianni Nuti, Sindaco di Aosta; in chiusura la consegna della maturità civica dei neo-diciottenni del Comune di Aosta e l’intervento musicale della SFOM con la presentazione in anteprima delle canzoni e dei video prodotti dai ragazzi che hanno partecipato al progetto “Engage-toi!”.

Nei pomeriggi del 3 e del 4 ottobre le scuole hanno potuto usufruire della visita guidata gratuita dal titolo “Donare l’eternità” presso l’Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, un luogo unico in Europa che custodisce 6.000 anni di storia. Nello stesso luogo si è tenuto anche il concerto “Ancestral sounds” del Ray Lema Ensemble la sera del 3 ottobre.

I vincitori dei contest #DonareMiDona

L’evento è la punta di diamante del programma ideato e realizzato da IID tutto l’anno: circa 300 gli enti che hanno scelto di partecipare a #DonoDay2024 componendo la coloratissima mappa del 10° Giro dell’Italia che dona. Sono infatti 86 le scuole con circa 100 elaborati artistici candidati al contest #DonareMiDona, numerose le amministrazioni comunali in tutto il Paese e più di 150 tra enti di terzo settore e imprese di tutte le regioni italiane che hanno voluto essere testimonial del Giorno del Dono.

Durante l’evento sono stati premiati i vincitori del contest #DonareMiDona Scuole, il contest dedicato agli istituti di tutta Italia. Il contest, dal 2015 ad oggi, ha reso protagonisti oltre 120.000 studenti provenienti da 810 istituti con la produzione di 720 elaborati artistici.

Tra i giovanissimi si sono distinti gli studenti della Scuola primaria Luigi Einaudi di Aosta con l’elaborato “Classe 4A: Ti dono un calligramma” e i bambini della scuola dell’infanzia I.C.S. Gesualdo Bufalino Plesso “Santa Maria Goretti” di Comiso (RG) con I doni del nostro amico orto. Il contest per le scuole secondarie ha visto l’affermarsi dei cortometraggi ”Dono felicità” della Scuola Santorre di Santarosa di Savigliano (CN) e “Per me donare è” nuovamente dell’I.C.S. "Gesualdo Bufalino" di Comiso.

Medaglie d’argento per la scuola primaria Scuola Giovanni Paolo II – Sirolo di Camerano (AN) con “Che cos’è il dono? Il dono sei tu!”, la Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Modugno-Moro di Barletta con il video Noi siamo dono, la secondaria di primo grado Istituzione scolastica E. Reinotti di Gressoney (AO) con “La leggenda della gonna rossa” e la secondaria di secondo grado ITA Carlo Gallini di Voghera (PV) con Il dono per i ragazzi della 2BCH.

Medaglia di bronzo alla Scuola primaria D.L. Milani IC Assisi 3 di Assisi con il video “Classe 5A: Gioielli da donare”, alla Scuola dell’infanzia IC “Azeglio De Nittis” di Barletta con il video “Un dono per tutti” e alle secondarie di primo grado IIS Alessandrini, Marino, Pascal, Comi, Forti di Teramo con il video “Cura” e IC Sandro Pertini di Martinsicuro (TE) con il video “ 1F C’era una volta”.

Menzioni Speciali all’IC De Curtis, scuola secondaria di primo grado di Palma Campania (NA), per la partecipazione con 35 elaborati, e all’ITS industriale S. Cannizzaro di Rho (MI) per l’originalità del Il Gioco del Dono.

La premiazione delle iniziative più votate dalla giuria popolare sul sito giornodeldono.org ha costituito il cuore dell’evento: l’amministrazione comunale di Taurianova (RC) è stata premiata quale vincitrice del contest #DonareMiDona Comuni per l’iniziativa “Una lettura speciale”. Si sono aggiudicati secondo e terzo posto rispettivamente Casalmaiocco (RM) con l’iniziativa “Giornata del dono” e Grottaferrata (RM) con l’iniziativa “L’albero dei desideri”.

Tra gli enti non profit, per il contest #DonareMiDona Non Profit, prima classificata la “XVII Giornata Nazionale SLA” realizzata da AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che da oltre 15 anni riceve il marchio di qualità “Donare con Fiducia” dell’IID. Sul palco Michele Tropiano, referente AISLA Valle d’Aosta. Medaglia d’argento per l’Associazione di promozione sociale APS GRUN di Verres (AO) con la “RASSEGNA DI DANZA “PER BALZI E OLTRE FRONTIERE”; terzo posto per Tutta n’ata storia APS di Sant’Antonio Abate (NA) con l’iniziativa “I’ Sto cca’”.

Dalla sua nascita il Giro dell’Italia che dona ha coinvolto più di 1.000 Comuni, più di 1.400 enti di terzo settore e 140 imprese.

Il Giorno del Dono promosso da IID, festa nazionale del dono e della donazione prevista per legge il 4 ottobre di ogni anno, ha visto diversi eventi in calendario targati #DonoDay2024 e #VDACapitaleDono:

L’appuntamento è ora per la tappa conclusiva, come da tradizione, a Cuneo grazie alla collaborazione con la Fondazione CRC:

18 ottobre, ore 17:30, Cuneo : Il dono, forza creativa e narrativa – Il Giorno del Dono per costruire comunità

Tutte le informazioni sul Giorno del Dono e Valle d’Aosta Capitale del Dono 2024 sono disponibili su www.giornodeldono.org - www.istitutoitalianodonazione. it - https://csv.vda.it/