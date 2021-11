La collaborazione tra terzo settore e PA: appuntamento a Roma con Fqts

Il 3 e 4 dicembre si tiene l’incontro del programma formativo promosso da CSVnet e Forum terzo settore, con il sostegno della Fondazione Con il Sud, dedicato a dirigenti e quadri del non profit dell’Italia meridionale. Al centro del dibattito i temi della co-progettazione e co-programmazione

Nel 2021 il progetto formativo Fqts, promosso dal Forum del terzo settore e CSVnet, ha organizzato oltre 1000 ore di formazione, declinate in 17 linee formative con quasi 1200 partecipanti da circa 300 Ets del Sud Italia meridionale. Ora torna con un nuovo appuntamento in presenza, in programma il 3 e 4 dicembre 2021 a Roma al Palazzo dello Sport all’EUR, dal titolo “La collaborazione tra Terzo settore e Istituzioni pubbliche. Amministrazione condivisa per l’innovazione e il cambiamento”.

I lavori della prima giornata si apriranno alle 15:30, concentrandosi su tre degli assi formativi su cui il percorso si sviluppa: “La rappresentanza ha bisogno delle competenze” (Asse 2), “L’Amministrazione Condivisa per la crescita delle comunità” (Asse 3) e “Le competenze per l’infrastrutturazione sociale delle comunità” (Asse 4). A partire dalle ore 18 si terranno invece gli incontri formativi regionali.

Sabato 4 il dibattito riguarderà in particolare il tema del Pnrr. Due i panel in programma: “Una nuova stagione di investimenti pubblici: la collaborazione con il Terzo Settore”, “Co-programmazione e co-progettazione: esperienze consolidate e opportunità di sperimentazione”. Insieme alla portavoce del Forum Terzo Settore Vanessa Pallucchi e alla presidente di CSVnet Chiara Tommasini, interverranno il presidente della Fondazione Con il Sud Carlo Borgomeo e il presidente di ACRI Francesco Profumo. Prevista anche la partecipazione di Luciano Gallo - responsabile contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del terzo settore Anci Emilia Romagna; Rosa Barone - Assessora Regione Puglia; Luca Pacini - responsabile welfare di Anci; Alessandro Lombardi - DG del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Giorgio Righetti, direttore generale dell’ACRI; Serenella Pascali - Responsabile Ufficio regionale RUNTS Puglia.

Alle 18:30 i partecipanti assisteranno allo spettacolo teatrale “Anime prigioniere”, adattamento a cura di Antonio Turco, con la compagnia “Stabile Assai”. Forum Terzo Settore e CSVnet, con il sostegno della Fondazione Con il Sud, realizzano da ormai 12 anni questo progetto di alta formazione, dedicato ai dirigenti e ai quadri del terzo settore dell’Italia meridionale, avvalendosi di un corpo docente estremamente qualificato proveniente da molte università italiane, enti di ricerca e centri studio di livello nazionale ed internazionale.

Questo impegno, che nel 2021 si è confermato nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha cercato di dare una risposta ad esigenze formative complesse, non solo sul tema della riforma del terzo settore ma anche su quello, di grande prospettiva, dell’amministrazione condivisa, attraverso gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, temi a cui saranno dedicate le giornate formative del 3-4 dicembre.

L’appuntamento si concluderà domenica 5 dicembre, con la partecipazione all’evento per la 36^ Giornata internazionale del volontariato.