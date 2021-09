La Milano che le associazioni vorrebbero

Al futuro sindaco chiedono più attenzione ai temi della casa e della formazione professionale, una “città amica degli anziani”, meno traffico e più mezzi pubblici e biciclette

Foto: Acli

MILANO - Una città in cui casa e lavoro sono al centro delle politiche e del dibattito. Una città amica degli anziani. Una città in cui ci siano sempre meno auto e più mezzi pubblici e biciclette. Sono questi gli orizzonti a cui dovrebbero guardare i candidati sindaci di Milano secondo alcune delle associazioni che in questi giorni hanno redatto documenti o appelli in vista delle prossime elezioni amministrative.

Le Associazioni, i Gruppi e i Movimenti ecclesiali facenti parte del Coordinamento della Diocesi Ambrosiana (quindi da Comunione e Liberazione all'Azione Cattolica), nel documento “Tocca a noi, tutti insieme” sottolineano come “i Comuni vengono a diretto contatto con i bisogni delle persone più emarginate e disagiate: la sfida vera è guardare non solo al singolo bisogno ma alla persona tutta intera, ove spesso il problema del lavoro è centrale e causa degli altri. Da questo punto di vista, i servizi municipali possono fare rete tra loro, col mondo delle imprese e della cooperazione, con le agenzie per il lavoro e col volontariato sociale, sia per favorire l’accompagnamento della persona e l’incontro tra domanda e offerta, sia finanziando percorsi di riqualificazione professionale così necessari nel ridisegno occupazionale in corso tra i diversi settori d’impresa”. Inoltre, anche se Milano si vanta di avere ospedali all'avanguardia, la pandemia ha dimostrato che non bastano a garantire a tutti la salute. Da qui l'invito “a ripensare il rapporto tra sanitario e sociale a tutti i livelli: le due dimensioni non sono indipendenti, ma in continuo dialogo e inscindibili soprattutto nell’ambito della fragilità. Questo significa anche potenziare e incrementare i presidi medico sanitari del territorio, favorendo anche i percorsi di assistenza e cura a domicilio”.

E sui soggetti più fragili insiste anche il sindacato dei pensionati della Cgil. Lo Spi Lombardia (che ha scritto ai candidati sindaci delle città lombarde in cui si svolgeranno le elezioni) chiede procedure più semplici per l'accesso ai servizi e anzi semmai “Non è l’anziano che deve recarsi ai servizi, sono i servizi che devono raggiungerlo”; investimenti che favoriscono il più possibile la permanenza dell’anziano presso il proprio domicilio; sostegno e realizzazione di convenzioni con le associazioni di volontariato locali e territoriali per integrare i servizi di assistenza e trasporto per persone non autosufficienti.

Sulla questione casa insiste anche il Consorzio Cooperative Lavoratori, promosso dalle Acli milanesi e dalla Cisl Milano Metropoli, che in oltre 40 anni di attività ha costruito oltre 13 alloggi assegnati ai soci. Il Consorzio propone una revisione parziale del Pgt (Piano di governo del territorio) perché sul nodo dell'edilizia residenziale pubblica non favorisce “l’autonomo investimento di soggetti cooperativi e senza attesa di lucro” . Inoltre il nuovo sindaco dovrà affrontare il problema del caro affitto e il Consorzio “propone che venga posto un limite alla cifra massima di 100 €/mq annuo”.

Genitori Antismog non fa appelli ai candidati sindaci perché già nelle precedenti elezioni amministrative tutti avevano promesso una maggiore attenzione al tema della mobilità e alla riduzione della circolazione delle auto, ma dalle parole non sono passati ai fatti. E quindi l'appello è rivolto agli elettori, perché valutino bene chi votare tenendo in considerazione il tema viabilità. Per i Genitori Antismog l'obiettivo dei prossimi anni deve essere quello di trasformare Milano in “una città a 30 km, che ridistribuisce i suoi spazi destinandoli prevalentemente alle persone, che ha un'attenzione per tutti i suoi cittadini da 0 a 90 anni”. Meno traffico e più spazio per i cittadini. “Continuare a credere che una città trafficata e congestionata sia una città moderna ed efficiente è un errore che stiamo pagando caro. Occorre pensare ad una mobilità che riequilibri la destinazione degli spazi, che restituisca a tutti ciò che l'espansione incontrollata della mobilità veicolare ha sottratto impunemente: questa è la prima cosa per avere una città più democratica, meno conflittuale; avere meno conflitti sulle strade vuol dire una Milano dove i rapporti tra i vari utilizzatori diventano più sereni: la qualità della vita di tutti migliora”.