Assunta Valente premiata da Legambiente come “ambasciatrice del territorio”

La pastora svolge la sua attività di allevamento e vendita di prodotti nella montagna di Frosinone. Il premio vuole segnalare le buone pratiche in ambito agricolo, dalla tradizione all’innovazione e sarà consegnato nel corso del III Forum AgroEcologia Circolare il 25 novembre a Roma

ROMA – Assunta Valente è una pastora e svolge la sua attività di allevamento e vendita di prodotti nella montagna di Frosinone a Vallerotonda, al confine con il Parco nazionale d’Abruzzo e del Molise. Il suo volto e la sua scelta di vita sono stati raccontati nel 2018, insieme a quelli di altre donne pastore, nel film “In questo mondo” di Anna Kauber, miglior documentario italiano al 36 Torino Film Festival. Di recente su Redattore Sociale abbiamo parlato di lei raccontando delle minacce e intimidazioni di cui Assunta è fatta bersaglio. Domani, 25 novembre, Assunta sarà premiata come “ambasciatrice del territorio” da Legambiente nel corso del III Forum AgroEcologia circolare che si tiene a Roma al Nazionale Spazio Eventi di via Palermo con il patrocinio della Regione Lazio. Il Forum punta sul rapporto tra ambiente, innovazione e ricerca nell’era della cosiddetta transizione ecologica (giusta e solidale) e mette in particolare l’attenzione sul ruolo del cibo contro la crisi climatica. Il premio di Legambiente agli ambasciatori e alle ambasciatrici del territorio segnala le buone pratiche in ambito agricolo, dalla tradizione all’innovazione.

Con soddisfazione apprende la notizia la regista e paesaggista Anna Kauber che ha raccontato nel suo documentario l’attività di Assunta Valente: “Dopo Gabriella Michelozzi nel 2019, un'altra pastora protagonista di “In questo mondo” viene premiata ambasciatrice del territorio Legambiente! Essendo a mia volta ambasciatrice, sono molto molto soddisfatta di questa ennesima conferma: le 'mie' pastore sono veramente eccezionali”. (ep)