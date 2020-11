Lavoro, Mazzeo: entro l'anno la legge toscana sui diritti dei rider

Il presidente del Consiglio regionale: "Saremo la prima regione a farlo. Il governo introduca il reddito minimo"

FIRENZE - La Toscana potrebbe dotarsi entro la fine dell'anno di una legge per tutelare i diritti dei rider. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative per il 30 novembre, festa della Toscana. "Il lavoro degli uffici è già iniziato- spiega Mazzeo- e fa parte degli impegni presi nel giorno del mio insediamento. Vogliamo fare in modo che la Toscana, che è stata la prima ad abolire la pena di morte il 30 novembre 1786, diventi anche la prima Regione a dare diritti più strutturati a chi oggi diritti non ne ha". Sui rider, aggiunge Mazzeo, "stiamo lavorando e cercando di costruire una legge di iniziativa consiliare per dare risposte sulla tutela del diritto al lavoro e alla sicurezza". L'ambizione del presidente è di chiudere il 2020 portando in discussione e in approvazione il testo in assemblea toscana.

Mazzeo ne ha già parlato col sindaco di Firenze, Dario Nardella, impegnato in prima linea su questa battaglia politica. L'intenzione di stringere c'è tutta, ma deve fare i conti con un dettaglio insidioso: la materia rientra prevalentemente sotto la competenza statale. E questo impone, inevitabilmente, di muoversi su due livelli: "Stiamo lavorando intanto- riferisce ancora il presidente dell'assemblea consiliare- per fare una legge che dia delle risposte relativamente a quelle che sono le nostre competenze, ma intendiamo anche costruire le condizioni, e di questo ne parlerò lunedì prossimo alla conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, per essere di stimolo al governo, affinché trasformi in un atto legislativo la nostra indicazione su un reddito minimo garantito". La questione e' urgente: "Quello dei rider- avverte Mazzeo- è un nuovo caporalato. Dobbiamo fare quanto necessario per dare una risposta".(DIRE)

