Letizia Battaglia e quelle foto che “hanno impedito di volgere altrove lo sguardo”

Alla celebre fotografa palermitana, morta all’età di 87 anni, il Comune di Palermo intitolerà il viale principale dei Cantieri culturali della Zisa. Ciotti: "Le sue fotografie non si sono limitate a ‘documentare’ fatti: hanno espresso il loro lato urticante"

ROMA – “L’immagine parla. E quando è immagine autentica – colta da un occhio affamato di conoscenza e aperto allo stupore – lo fa in maniera inequivocabile, con un linguaggio diretto che traduce l’emozione in domanda e la domanda in azione. Per questo dobbiamo essere profondamente grati a Letizia Battaglia. Le sue fotografie non si sono limitate a ‘documentare’ fatti: hanno espresso il loro lato oscuro, urticante. A volte l’orrore – penso ovviamente alle foto dei delitti di mafia – altre volte le mute speranze di volti segnati dall’impegno e dal desiderio di vita”. Con queste parole Luigi Ciotti, presidente Libera e Gruppo Abele, ricorda Letizia Battaglia.



La celebre fotografa palermitana, morta all’età di 87 anni, era malata da tempo. La notizia del decesso è stata data dal sindaco Leoluca Orlando e la camera ardente è stata allestita da oggi alle 12 nell'atrio di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo. Profondamente legata alla sua città, era diventata famosa fissando in uno scatto numerose vicende legate alla mafia, tra cui la morte del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, avvenuta il 6 gennaio 1980 in via Libertà: Battaglia fu la prima ad arrivare sulla scena del crimine e immortalare l’omicidio del fratello del presidente della Repubblica.



“Senza Letizia e le sue fotografie che hanno impedito di volgere altrove lo sguardo, la storia di Palermo, della Sicilia, ma anche del nostro Paese sarebbero più povere e incomplete. – prosegue Ciotti - Il modo migliore di ricordarla è allora procedere ancora più determinati in quel cammino che ci allontana per sempre dai fatti di morte e sempre più ci avvicina a quelli di vita. Nel segno di una persona generosa e mai conforme, che ha ‘allargato l’obiettivo’ all’impegno sociale e politico incontrando persone e realtà in ogni parte d’Italia, testimone di quell’inesausta sete di verità che rende la vita umana degna d’essere vissuta. Ciao Letizia”.

Personaggio fuori dagli schemi, Letizia Battaglia oltre che per le foto di mafia è ricordata per le bambine spesso protagoniste dei suoi scatti, con cui raccontava Palermo, i suoi quartieri e le sue difficoltà, ma anche la voglia di riscatto. Foto che in più occasioni hanno scatenato polemiche e diviso l’opinione pubblica. La sua carriera da fotografa professionista era iniziata tardi, per il quotidiano "L’Ora". Per Palermo e la Sicilia si era impegnata anche in politica: fu assessora comunale nelle giunte Orlando alla fine degli anni '80 e deputata regionale negli anni '90.



"Con la sua macchina fotografica ha combattuto per tutta la vita contro mafia e ogni genere di malaffare. Ogni scatto, una denuncia potentissima e coraggiosa. Letizia Battaglia ha raccontato, senza false ipocrisie e fuori dagli schemi, gli anni più tragici e difficili di Palermo, della Sicilia, al mondo intero. Se ne va una grande artista, una donna profondamente innamorata della sua terra. Ai familiari le condoglianze mie e del governo regionale", dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

A lei il Comune di Palermo intitolerà il viale principale dei Cantieri culturali della Zisa, dove Battaglia diresse il Centro internazionale di fotografia. "Prima di tutto faremo una grande festa per ricordare Letizia, così come lei ha lasciato detto - ha dichiarato Orlando -, poi intitoleremo il viale principale dei Cantieri e chiederemo agli artisti di fare un murale per ricordarla. Lasceremo anche una parete bianca per consentire a chi passa di lasciare un pensiero o una firma per Letizia".

“Una grande fotografa, una grande donna”

"Addio a Letizia Battaglia. Una grande fotografa, una grande donna italiana che con la sua arte e le sue fotografie ha portato avanti importanti lotte di denuncia e di impegno civile". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che si stringe ai familiari e agli amici di Letizia Battaglia.

“Una grande reporter”

Una fotografa contro la mafia

"Una straordinaria artista, capace di trovare sempre un punto di vista differente per osservare la sua città e la società. Una grande reporter che ha raccontato episodi drammatici della nostra storia recente. E un'attivista politica, impegnata in prima persona per la propria comunità. Letizia Battaglia è stata tutto questo e tanto altro ancora. La sua scomparsa è un'enorme perdita per tutti noi". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook.

Cordoglio è stato espresso anche dalla Commissione Pari Opportunità di Stampa Romana che ricorda così Battaglia, prima donna a lavorare come fotoreporter in un quotidiano, l'Ora, giornale della sua città. “Sì era guadagnata sul campo l'appellativo di fotografa di mafia, anche se lei preferiva definirsi fotografa contro la mafia. Ha svolto la sua carriera soprattutto raccontando attraverso i suoi scatti la quotidianità di una città, Palermo, tormentata dalla mafia. Ma ha anche raccontato gli 'anni di piombo'. Ha esposto le sue fotografie in tutto il mondo ed è stata la prima donna europea a ricevere il premio americano Eugene Smith nel 1985, intitolato al celebre fotografo della rivista Life. Iniziò la sua carriera alla fine degli anni Sessanta. Dopo alcuni anni a Milano, Battaglia era tornata a Palermo e aveva fondato l'agenzia Informazione Fotografica”.

“In quegli anni – prosegue la nota della Commissione Pari Opportunità - documentò soprattutto delitti di mafia: una delle sue foto più conosciute è quella che ritrae l'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella che regge il cadavere del fratello Piersanti, allora presidente della regione Sicilia, appena ucciso. In una intervista Battaglia raccontò di essere arrivata lì per caso ed essere stata la prima a fotografare la scena, quando Piersanti Mattarella era ancora in vita. Nel 1992, dopo l'uccisione del magistrato Giovanni Falcone, decise di smettere di documentare i fatti di mafia. Diresse per un periodo la rivista fatta solo da donne Mezzocielo, aprì il Laboratorio d'If, luogo di formazione per giovani fotografi, e contribuì all'apertura del centro di documentazione "Giuseppe Impastato" a Palermo. Si occupò anche di politica e fu assessora di Palermo tra il 1985 e il 1990 con la giunta Orlando. La sua ultima mostra a Roma, Vintage Prints, era finita sabato scorso. Letizia Battaglia resterà un esempio per tutte noi, per la forza, la serietà e la consapevolezza con la quale ha intrapreso la sua strada di fotoreporter". (Rs/DIRE)