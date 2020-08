Libano, Oxfam: “C’è bisogno di aiuto immediato”

Al via la racconta fondi: “Chi ha perso la casa non avrà soldi per ricostruire, beni essenziali, come grano o medicine, saranno presto insufficienti”. Nel paese 1,5 milioni di persone in fuga dal conflitto siriano: “Favorire corridoi umanitari regolari”

Foto: Oxfam

ROMA - “Schiacciato da una profonda crisi economica e dalla pandemia, il Libano era già sull’orlo del baratro prima di questa ennesima catastrofe, al punto che oggi Beirut e l’intero paese potrebbero non disporre della forza per rialzarsi da soli. La gravità dell’esplosione implica che, cibo, acqua, riparo, carburante e sostegno per ricostruirsi tanto il presente quanto un futuro”. Lo sottolineaintervenuta dalle prime ore per soccorrere la popolazione, che ha lanciato la raccolta fondi #SOSBEIRUT per sostenere le decine di migliaia di famiglie rimaste senza casa, mezzi di sussistenza e acqua pulita.

“Beirut e il Libano sono di fronte a una sfida enorme per i mesi a venire – ha detto Silvana Grispino, responsabile Libano per Oxfam Italia - Il paese era già in emergenza economica e sociale prima di questo disastro, con la moneta che ha perso circa l'80% del suo valore, l’aumento drammatico dei casi di coronavirus, gli ospedali già sotto pressione. Chi ha perso la casa non avrà soldi per ricostruire, beni essenziali, come grano o medicine, saranno presto insufficienti, visto che il porto di Beirut, principale punto di stoccaggio e approvvigionamento, è stato raso al suolo, e con esso ben 3 ospedali fortemente danneggiati.” “Non possiamo poi dimenticare che il Libano, che pure è esteso solo quanto l’Abruzzo, ospita il maggior numero di rifugiati pro capite al mondo: 1 persona su 3. – ha aggiunto - Si tratta di circa 1,5 milioni di persone in fuga dal conflitto siriano. L’Europa – l’Italia per prima – dovrebbe favorire corridoi umanitari stabili e regolari.”



“La devastazione subita è inimmaginabile, la strada per la ripresa lunga e difficile. Sarà prezioso l’aiuto di ciascuno per portare le famiglie di Beirut fuori dalle macerie, offrendo una chance di futuro e ricostruzione”, è l’appello di Oxfam.



