Licenziamenti, risorse pubbliche e acquisti immobiliari: interrogazione su Fish

La federazione che raccoglie migliaia di associazioni per la disabilità al centro di un'interrogazione parlamentare di Massimo Baroni. “580 mila euro per l'acquisto di una sede nel quartiere capitolino Parioli”. Comitato 16 Novembre: “A fine 2020 Fish ha licenziato sei persone, di cui una con disabilità, per problemi finanziari”

ROMA – Da una parte i soldi pubblici: 800 mila euro per il 2021. Dall'altra l'acquisto di un immobile di pregio, nel quartiere Parioli di Roma. In mezzo, sei persone licenziate, di cui una con disabilità. Sono questi tre elementi, messi insieme, a sollevare perplessità da un lato, aspre critiche dall'altro, nei confronti della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap.



Le perplessità sono state raccolte in un'interrogazione parlamentare che il deputato Massimo Baroni (Gruppo Misto, ex M5S) ha presentato al ministro Erika Stefani. Chiede, Baroni, “se il ministro sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa; se il ministro, ritenga di adottare iniziative volte a valutare la congruenza delle finalità di utilizzo dei contributi statali, per appurare che vengano utilizzati per creare o potenziare i servizi ai disabili, e non certo per potenziare l'asset immobiliare delle fondazioni destinatarie di contributi statali”. E aggiunge rivolto al ministro, “se non ritenga doveroso richiedere alla Fish una relazione sulle finalità con cui verrà spesa la quota parte di soldi pubblici, erogati dal legislatore con il preciso fine di potenziare i sistemi informativi e di partecipazione associativa a livello nazionale per i diritti dei disabili”.

Una “apprezzabile richiesta di doverosa trasparenza”: così definisce l'interrogazione parlamentare il Comitato 16 Novembre, che non risparmia critiche alla federazione, da quando ha appreso dell'investimento immobiliare. “Non si può non ricordare come Fish a fine 2020 abbia liquidato la società cooperativa di cui manteneva la maggioranza relativa, licenziando sei persone di cui una con disabilità, invocando problemi finanziari e vagheggiando nuove strategie, garantendo il prosieguo dei servizi. A fronte dell’interrogazione di Baroni – precisa Mariangela Lamanna, presidente del Comitato - siamo certi seguiranno dichiarazioni, comunicati e spiegazioni, ne siamo certi, e le attendiamo anche noi”.

E riguardo i finanziamenti pubblici, “la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), riconosce nuovamente alla Fish un ruolo importante nelle attività di inclusione sociale delle 'persone con differenti disabilità' e ne aumenta il finanziamento già previsto con analoga norma dell’anno precedente (legge 160/2019, art. 1, comma 337). Allora era stato autorizzato un contributo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Era stato sostanzialmente rafforzato il precedente stanziamento sempre di 400 mila euro ma solo per l’anno 2019, fissato dall’articolo 1, comma 280, della legge 145/2018. L’ultima legge di bilancio (art. 1, comma 156) ha incrementato poi il contributo per il 2021 di ulteriori 400 mila euro, portandolo a 800 mila euro per quest’anno, e conferma i 400 mila euro per il 2022. Rispetto agli anni precedenti, in cui il finanziamento era genericamente orientato alle attività di inclusione sociale, l’ultima legge di bilancio orienta e motiva il contributo, 'agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità'. Sembrerebbe che questo cospicuo finanziamento spiegherebbe la 'timidezza' delle rivendicazioni e delle istanze degli ultimi anni della Fish. E non è un caso – aggiunge Lamanna - che vi sia un conseguente proliferare di gruppi, aggregazioni territoriali e per temi che nella 'capacità' di rappresentanza di Fish non si riconoscano affatto e inizino a far sentire la propria voce in modo autonomo, con istanze finora inascoltate e ancora non riconosciute dalla politica nazionale e locale. In questo scenario – continua Lamanna - sorprende e fa riflettere ancora di più l’Interrogazione parlamentare per la ministra per le disabilità, con cui si chiede conto di come vengano spesi i soldi pubblici destinati a Fish. Ma il punto centrale rimane comunque evidente – rimarca Lamanna -: mentre le famiglie e le persone vivono drammaticamente emergenze quotidiane, ci chiediamo come possa la Fish, che dovrebbe rappresentare il popolo della disabilità, oltre 3 milioni di persone, anche solo pensare all’acquisto di un immobile di prestigio, usando, pare, 580 mila euro di soldi pubblici? A meno che la Fish abbia in progetto di acquistare questo immobile per farne un centro di controlli specialistici gratuiti per le persone disabili che non possono permettersi alcuna indagine specialistica a proprie spese. Forse è tempo di comprendere – politici, cittadini, associazioni - che la stagione del consociativismo e della deferenza è finita”.