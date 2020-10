Economia

Lockdown liberatorio per i giocatori d'azzardo patologico

di Dario Paladini

Una ricerca condotta in quattro servizi per le dipendenze in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria ha coinvolto 135 persone in cura. Hanno provato “sollievo per il fatto che non ci fosse la possibilità di andare in una sala da gioco”, afferma Daniela Capitanucci, psicoterapeuta e autrice “Perché il gioco d'azzardo rovina l'Italia” in libreria in questi giorni