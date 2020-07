Lombardia: ora bandi e liste d'attesa per la casa popolare vanno rifatti

Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, la Regione dovrà cambiare la legge e il regolamento dichiarati illegittimi e discriminatori. E i Comuni dovranno riaprire i bandi e ammettere chi era stato escluso

MILANO - Bandi e liste d'attesa per una casa popolare in Lombardia: è tutto da rifare. Avrà un effetto non indifferente la sentenza del Tribunale civile di Milano che ha dichiarato illegittimi e discriminatori due capisaldi della politica regionale sulla casa: il requisito della residenza da almeno cinque anni in regione per chi presenta una domanda per un alloggio erp e l'obbligo per gli stranieri di presentare, in aggiunta all'Isee, anche una certificazione che attesti che non hanno proprietà nel Paese d'origine. Nel 2018 tre associazioni -Naga, Asgi e Cgil di Milano- hanno impugnato sia la legge regionale del 2016 sia il regolamento applicativo del 2017 e ieri il giudice Martina Flamini ha ordinato alla Regione Lombardia “la cessazione della condotta discriminatoria, consentendo ai cittadini stranieri l’accesso al bando in condizioni di parità con i cittadini italiani”. Sul requisito dei cinque anni di residenza (che colpisce anche gli italiani, ovviamente) il giudice aveva investito la Corte Costituzionale, che a sua volta in marzo ne aveva sancito l'incostituzionalità .



“Le associazioni ricorrenti esprimono la piena soddisfazione per un risultato che elimina due ostacoli, non solo discriminatori ma anche del tutto illogici -commentano Asgi, Naga e Cgil-, per la creazione di un sistema di accesso agli alloggi basato su una vera equità e sulla attenzione al bisogno”. Ora non solo la Regione dovrà mettere mano alle legge e al regolamento sulle case popolari, ma i Comuni dovranno modificare i bandi tenendo conto della decisione del Tribunale di Milano.

Il paradosso del requisito dei cinque anni di residenza è che il punteggio, valido in graduatoria, assegnato in caso di sfratto imminente era di 3,5 punti, mentre il punteggio per chi vive in Regione da più di 15 anni o nel comune da più di 10 è di 14,5 punti. Si premiava l'anzianità di residenza e si valutava poco importante la situazione di chi rischia di finire in strada. “La Regione dovrà dare indicazione ai Comuni e alle Aler di richiamare tutti i nuclei familiari esclusi a causa delle norme eliminate e ricollocarli nelle graduatorie con il punteggio relativo -aggiunge il Sicet Lombardia- Oltre a ciò, molti degli esclusi potrebbero agire nei confronti della Pubblica Amministrazione per chiedere il risarcimento di eventuali danni provocati dalla eventuale mancata assegnazione. Ciò che serve è che Regione Lombardia prenda finalmente atto del fallimento delle sue politiche e inizi un confronto serio con il Sindacato per riformare integralmente la legislazione regionale sull’edilizia residenziale pubblica e, più in generale, sulla casa e rispondere a una domanda sociale di alloggi che coinvolge decine di migliaia di cittadini”.

