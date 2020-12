Manovra, ecco gli interventi e gli stanziamenti per la scuola

Ieri il via libera della Camera dei deputati alla Legge di Bilancio. Oltre 3,7 miliardi stanziati per questo settore: dal nuovo concorso sul sostegno, ai finanziamenti per l'edilizia scolastica, alle ulteriori risorse per il digitale. Il testo ora passa al Senato per l'approvazione finale

ROMA - Ieri il via libera della Camera dei deputati alla Legge di Bilancio. "Nel provvedimento sono numerose le disposizioni per la scuola con oltre 3,7 miliardi stanziati per questo settore, di cui 2,2 di spesa corrente e oltre 1,5 per investimenti. Dal nuovo concorso sul sostegno, ai finanziamenti per l'edilizia scolastica, alle ulteriori risorse per il digitale, al dimensionamento scolastico": come spiega una nota del ministro dell'Istruzione sono "diverse le novità apportate al testo a Montecitorio", con il via libera del Governo.

"Il provvedimento ha fatto ulteriori importanti passi avanti alla Camera", commenta la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, "ci sono nuovi interventi e stanziamenti, che vanno tutti nell'ottica di offrire sempre maggiore qualità a studentesse e studenti". Il testo ora passa al Senato per l'approvazione finale.

La sintesi del provvedimento per temi

- Sostegno. La Legge di Bilancio prevede un piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno, che sarà accompagnato da appositi fondi per la formazione degli insegnanti sui temi dell'inclusione e per l'acquisto di ulteriori ausili didattici. Con le modifiche apportate alla Camera, si dà poi il via libera ad una innovativa procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati sul sostegno. Sarà un decreto del Ministro dell'Istruzione a disciplinarla. Il concorso sarà bandito ogni due anni. E, sempre ogni due anni, le graduatorie potranno essere integrate e il punteggio dei candidati presenti in graduatoria sarà aggiornato sulla base dei nuovi titoli conseguiti nel frattempo. Alla Camera e' stato anche incrementato, per il 2021, il finanziamento alle scuole paritarie che accolgono alunne e alunni con disabilità.

- Digitalizzazione. Il testo prevede 40 milioni per la digitalizzazione, insieme a ulteriori risorse per potenziare l'azione amministrativa e didattica nelle scuole, anche con l'impiego degli animatori digitali e delle nuove tecnologie. Sono confermate e potenziate le équipe formative territoriali dei docenti, che si occupano dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, per accelerare i processi di innovazione nelle scuole, promuovere la formazione del personale e potenziare le competenze di studentesse e studenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata. Con gli emendamenti approvati alla Camera sono stati poi stanziati 20 milioni di euro per concedere per un anno agli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, un dispositivo mobile dotato di connettività o un bonus del medesimo valore.

- Edilizia scolastica. La manovra prevede oltre 1,5 miliardi per l'edilizia scolastica. Con gli emendamenti alla Camera, sono state previste l'assegnazione di 1 milione di euro in più per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 per gli interventi urgenti di edilizia scolastica, con particolare riguardo per le aree di maggiore rischio sismico, e la proroga di un anno dei poteri commissariali ai Sindaci di Comuni e Città metropolitane e ai Presidenti di Provincia per una rapida realizzazione degli interventi. Nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023 dell'INAIL, vengono inoltre destinati 40 milioni alla costruzione di scuole innovative nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'obiettivo è anche quello di contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni del Mezzogiorno.

- Esami di Stato. Sono previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli Esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021 secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti. È inoltre prevista la possibilità per il Ministro dell'Istruzione di adottare ordinanze con specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei relativi Esami di Stato.

- Dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Cambiano le regole del dimensionamento scolastico introdotte anni fa nel periodo dei tagli: per il 2020/2021 il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per avere un proprio dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti. Una misura per dare ad un numero maggiore di scuole un proprio capo di istituto ed un Dsga a tempo pieno, fondamentale nella gestione dell'attuale periodo emergenziale.

- Licei musicali. Viene istituito presso il Ministero dell'Istruzione un Fondo da 3 milioni per l'ampliamento dell'offerta formativa nei Licei musicali, con l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e sui nuovi linguaggi musicali.

- Scuola infanzia e 0-6 anni. Il provvedimento prevede 1.000 docenti in più per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia e stanziamento aggiuntivo di 60 milioni per la fascia 0-6 anni.

- Istituti Tecnici Superiori e sistema duale. Per il 2021 vengono stanziati 20 milioni in più nel Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Vengono incrementati di 55 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 i fondi per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

- Povertà educativa. Previsto un Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, per il contrasto alla povertà educativa. Il Piano viene promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, ed è finanziato con 2 milioni per il 2021.

- Assistenti tecnici. Previsti 1.000 assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo, figure da sempre presenti nel secondo ciclo, introdotte nel primo periodo dell'emergenza e ora stabilizzate per dare supporto a docenti e personale nell'uso di laboratori e tecnologie.

- Concorso DSGA. Viene incrementata, attraverso l'eliminazione del limite del 50%, la quota di idonei nelle graduatorie del concorso per Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. Con questa misura aumenta il numero di assunzioni e la copertura dei posti vacanti.

- Lavoratori fragili. Le disposizioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori fragili, attualmente in vigore fino al 31 dicembre prossimo, vengono prorogate al 28 febbraio 2021. Vengono stanziati 53,9 milioni per la sostituzione di questi lavoratori.

- Ex Lavoratori Socialmente Utili. Prevista la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di 4.500 collaboratori scolastici ex Lsu. Durante il passaggio parlamentare è stata stabilita un'ulteriore fase nazionale di assunzione, sui posti che residueranno al termine delle procedure già attivate e di quelle in corso di attivazione.

- Dirigenti scolastici. È previsto uno stanziamento di 25,8 milioni di euro nel 2021 da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute nell'anno scolastico 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017.

- Scuole italiane all'estero. Per razionalizzare le competenze riguardanti il sistema della formazione italiana nel mondo, vengono restituite al Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale le competenze, attualmente condivise con il Ministero dell'Istruzione. (DIRE)