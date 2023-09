Mezzogiorno, Fisac Cgil: “Fallite le politiche di sviluppo, acuito il divario Sud-Nord. Serve strategia”

Presentato oggi il Report “Sud in Credito”. In tema di investimenti pubblici, al Sud mancano 3,4 miliardi di euro, nei cinque anni tra il 2016 e il 2020, per raggiungere il livello pro-capite del Centro Nord. Insieme alla crisi e ai tagli agli enti locali, che hanno generato meno entrate, dipendenti pubblici e servizi ai cittadini, e alle dinamiche salariali che vedono le regioni del Mezzogiorno nel fondo della classifica

NAPOLI - Politiche di sviluppo locale fallimentari hanno acuito il divario Nord Sud nel corso degli ultimi venti anni. Lo dimostrano i numeri: per stare solo al tema degli investimenti pubblici al Sud mancano 3,4 miliardi di euro, nei cinque anni tra il 2016 e il 2020, per raggiungere il livello pro-capite del Centro Nord. Insieme alla crisi e ai tagli agli enti locali, che hanno generato meno entrate, dipendenti pubblici e servizi ai cittadini, e alle dinamiche salariali che vedono le regioni del Mezzogiorno nel fondo della classifica. Mentre all’orizzonte si profila il falso mito dell’Autonomia differenziata, che andrà ad acuire la frattura che divide il Paese. È la fotografia scattata dalla Fisac Cgil in una

presentata oggi in occasione dell’iniziativa, promossa insieme alla confederazione di corso d’Italia, dal titolo “Sud In Credito”.