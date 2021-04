Lo comunica l’ong in un post. “Dopo 5 giorni in mare e due evacuazioni mediche le 209 persone a bordo potranno ricevere le cure di cui hanno diritto”

ROMA - Assegnato a Open Arms il porto di sbarco a Pozzallo in Sicilia. Lo comunica l’ong spagnola in un tweet. “Dopo 5 giorni in mare e due evacuazioni mediche, le 209 persone ancora a bordo, potranno ricevere le cure a cui hanno diritto - si legge nel post-. Continuiamo”. Dal primo giorno era stato chiesto con urgenza un porto per le persone a bordo, anche per la numerosa presenza di bambini, alcuni dei quali non accompagnati, e donne.