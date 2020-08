Immigrazione

Migranti Sicilia, “la vera emergenza è data da morti in mare e dai danni dei decreti sicurezza”

Centro Astalli Palermo e Centro Astalli Catania esprimono “seria preoccupazione” per la situazione dei migranti sull’isola. E affermano: “Oggi in Sicilia vediamo i danni provocati dal non aver investito in protezione, accoglienza e integrazione”