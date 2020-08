Minori stranieri in crescita, la “sfida dell’integrazione”

Un bambino su 5 nel 2019 è nato da madre straniera. Negli ultimi sette anni, sottolineano gli osservatori, i residenti 0-17 sono diminuiti del 3,19%, “una riduzione significativa di una fascia di popolazione essenziale per la vitalità di un paese”. Di segno opposto la variazione del numero di bambini e ragazzi stranieri, che segnano un ampio aumento. “Questo dipende fortemente dal contributo alla natalità da parte delle donne immigrate in Italia. - si legge nel report - Il nostro paese e la nostra società stanno diventando dunque sempre più multiculturali. Una tendenza che va colta come opportunità di scambio e di confronto e favorita attraverso processi di integrazione che valorizzino le diversità e ne favoriscano l’inclusione”.

Il report individua le aree del paese che negli ultimi anni hanno registrato un forte aumento dei minori di cittadinanza straniera, dato utile per “elaborare politiche e misure per l’inclusione, che si adattino alle specificità dei territori” .

Nel 2019 i residenti 0-17 di cittadinanza non italiana rappresentano oltre il 10% della popolazione minorile in tutte le regioni del centro e del nord del paese. Al sud le percentuali sono più basse, anche al di sotto del 5% in alcuni territori. Nel corso del tempo, la quota è aumentata di più in alcune regioni rispetto ad altre: dal Lazio, dove la percentuale è passata da 8,8% nel 2012 a 13% nel 2019 (+4,2 punti percentuali), a Liguria (+3,2), Toscana (+2,6) e Calabria (+2,5). Considerando invece l’andamento negli anni del numero di bambini e ragazzi stranieri, senza rapportarli al totale della popolazione minorile, la crescita maggiore si registra nel mezzogiorno. Questo anche perché “si tratta di territori dove i minori di cittadinanza non italiana erano molto meno che nel resto del paese”, spiegano gli osservatori.



I minori stranieri sono più che raddoppiati nelle grandi regioni del Sud. Campania, Calabria, Puglia e Sicilia presentano livelli di crescita oltre il 50% dal 2012 al 2019. Percentuali alte anche negli altri territori del sud, mentre nel centro e nel nord si registrano crescite più limitate, fatta eccezione per il Lazio (+53,3%). Veneto, Umbria, Marche e Valle d'Aosta sono le uniche regioni dove i residenti 0-17 di cittadinanza non italiana sono diminuiti nel corso degli ultimi sette anni. E’ Napoli a registrare l'aumento più ampio (+82,96%), seguita dalle province di Matera (+79,95%) Siracusa (+77,86%) e Salerno (+76,81%). I territori dove la variazione è negativa sono invece nel centro e nel nord del paese: tra questi, tutte le province delle Marche e la provincia di Vicenza, con il calo più ampio (-22,70%). “È interessante notare che, osservando la variazione della popolazione minorile complessiva, la situazione è opposta. Sono proprio le regioni e le province del sud a registrare le riduzioni più significative di tutti i residenti tra 0 e 17 anni”.



I minori stranieri aumentano di più nei poli e nei comuni periferici. Nel caso di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana si registra una crescita in tutte le categorie e in particolare nei poli, i territori più centrali. “Possiamo pensare che questo sia dovuto alle maggiori opportunità lavorative, educative e di accessibilità ai servizi che offrono questi comuni”, spiega il report che si concentra su due casi specifici, la città metropolitana di Napoli, (+82,96%) e la provincia di Vicenza (-22,70%). Province, appunto, con la crescita e il calo più ampi del numero di minori di cittadinanza straniera Nella città metropolitana di Napoli, i bambini e ragazzi di cittadinanza straniera sono diminuiti solo in pochi territori sparsi. Nel resto dell'area si registrano ampi aumenti, indipendentemente dalle caratteristiche dei comuni: che siano periferici o centrali, che abbiano tanti o pochi abitanti. Tutti e tre i poli di provincia comunque, presentano percentuali di variazione elevate: il capoluogo Napoli (+79,56%) e i comuni di Nola (+78,99%) e Pozzuoli (+42,68%). Al contrario a Vicenza i minori stranieri sono diminuiti anche nel capoluogo. In provincia di i residenti tra 0-17 anni di cittadinanza non italiana sono aumentati solo in 7 comuni su 117 (6%). Tutti territori con meno di 8.000 abitanti. Tra le aree dove si registrano invece riduzioni, sono compresi i comuni polo di Vicenza (-3,84%) e Bassano del Grappa (-19,71%). Da notare che in diversi territori, la popolazione minorile straniera si è più che dimezzata.