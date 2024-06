Il presidente, Francesco Piemonte: “Le semplificazioni contenute nel disegno di legge, vanno esattamente nella direzione richiesta dal terzo settore, soprattutto per incoraggiare le non profit che ad oggi non sono ancora parte del Runts”

"La promessa del viceministro Bellucci in merito al Ddl del Terzo settore e Politiche Sociali è stata mantenuta”. E’ quanto dichiara il presidente del Modavi, Francesco Piemonte. Che aggiunge: “L’approvazione di questo Ddl rappresenta un risultato importante non solo per gli operatori del terzo settore e delle politiche sociali ma anche per coloro che usufruiranno dei benefici di questa riforma. Le semplificazioni contenute nel disegno di legge, vanno esattamente nella direzione richiesta dal terzo settore, soprattutto per incoraggiare le non profit che ad oggi non sono ancora parte del RUNTS”.