Morte di Claudia Fiaschi, Giani: "Ha lasciato un segno indelebile"

Il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Con la sua passione, energia e generosità, Claudia ha ispirato e guidato molti nel perseguire ideali di solidarietà e progresso sociale”

ROMA - "Ci lascia Claudia Fiaschi, una donna straordinaria il cui impegno nel terzo settore ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità". Così il presidente della Regione Eugenio Giani esprime il cordoglio suo e della giunta regionale per la prematura scomparsa di Claudia Fiaschi, vicepresidente di Confcooperative Toscana. "Una notizia drammatica - prosegue Giani - una malattia terribile ce l’ha portata via in pochissimi giorni. Con la sua passione, energia e generosità, Claudia ha ispirato e guidato molti nel perseguire ideali di solidarietà e progresso sociale. La sua leadership nel Forum del Terzo settore e nella Confcooperative ha contribuito a dare voce e dignità a chi lotta per un mondo più giusto e inclusivo. La sua prematura scomparsa è una perdita irreparabile, ma il suo spirito rimarrà vivo nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare al suo fianco. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Claudia, a tutti i suoi collaboratori e le sue cooperative, mentre continuiamo a onorare il suo prezioso contributo e a trarre ispirazione dal suo esempio luminoso".

“Oggi il mondo della cooperazione e del Terzo settore perde una sua colonna assoluta, io perdo un’amica e un punto di riferimento tecnico di grande valore – ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi – Con Claudia Fiaschi se ne va una donna appassionata e intelligente con la quale abbiamo condiviso molte battaglie. Ho collaborato con lei su moltissime iniziative, ho partecipato alla presentazione del suo lavoro sul terzo settore. Ci siamo confrontate a proposito della legge sulla cooperazione sociale e tante e tante volte ci siamo sentite per le questioni più diverse. Quando veniva in piazza Duomo passava a salutarmi e per me era ogni volta era una gioia parlare con una donna così entusiasta e perspicace, preparata e attenta che lascia un grande vuoto”.

Piange la sua scomparsa anche l'assessora al sociale Serena Spinelli, che ricorda come "la prematura scomparsa di Claudia Fiaschi, attualmente presidente di Confcooperative Toscana e alla guida del Consorzio Co&So, già Portavoce nazionale del Forum del Terzo settore, è un evento doloroso e una grave perdita per il terzo settore toscano e non solo. Il mondo della cooperazione, dell’impresa sociale e del volontariato sono stati sempre gli ambiti del suo impegno e della sua passione, con l’obiettivo costante di costruire, insieme alle istituzioni pubbliche, comunità più solidali e coese, capaci di prendersi cura di tutti e tutte. Un forte abbraccio a tutto il mondo di Confcooperative, con le più sincere condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e alle tante persone che hanno lavorato con lei".