Musumeci: “Fuori le navi delle ong dalla Sicilia”. E Conte promette più rimpatri

Vertice sui migranti a Palazzo Chigi. Il governatore della Sicilia insiste nel chiedere lo stato di emergenza per Lampedusa

Foto: Agenzia Dire

ROMA – “Si è appena formato il governo tunisino e ora ci sono le premesse per intensificare i rimpatri. Confidiamo di rafforzare il programma dei rimpatri utilizzando anche sistemi più flessibili, inclusi trasporti marittimi“. Lo ha detto a quanto si apprende il presidente del consiglio Giuseppe Conte nel corso del vertice a Palazzo Chigi sui migranti con il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

“Rafforziamo il pattugliamento delle acque internazionali, intensificando le unità navali dell’operazione Pelage, riavviata oggi per il contrasto dei traffici illeciti. Abbiamo già predisposto il rafforzamento di questa operazione, che vede il coinvolgimento della nostra Marina, Guardia costiera e Guardia di finanza. In accordo con le autorità tunisine miriamo a ottenere un effetto deterrente rispetto a eventuali nuove partenze”.

Musumeci: “Fuori le navi delle ong dalla Sicilia”

“Il governo ha proposto alcune iniziative ma slegate da un calendario, al di fuori da scadenze precise. Abbiamo dimostrato che l’hotspot di Lampedusa e tutti gli altri centri di accoglienza vanno svuotati per essere adeguati alle norme anticovid. Abbiamo chiesto di non portare più navi ong nei porti siciliani e italiani. è il momento che anche l’Europa faccia la propria parte. La Sicilia si fa carico dei migranti che arrivano coi barconi e coi barchini”. così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci al termine del vertice di Palazzo Chigi sui migranti.

“Abbiamo chiesto lo stato di emergenza per Lampedusa ma il governo risponde che lo stato di emergenza c’è in tutta Italia e non c’è bisogno ci sia per Lampedusa. La riteniamo una sottovalutazione del problema”, aggiunge.

Il sindaco Martello: "Aspetto di leggere il documento"

“Aspetto di leggere il documento. Quando le promesse saranno messe ‘nero su biancò dirò se sono soddisfatto”. così il sindaco di Lampedusa Totò Martello, a chi gli chiede se sia soddisfatto dell’esito del vertice di Palazzo Chigi. I rimpatri via mare annunciati dal governo non partiranno da Lampedusa. “Non si sono mai fatti. Si fanno dalla terraferma, da Trapani”. (DIRE)

© Copyright Redattore Sociale