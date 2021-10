Nasce Vicenza Valore Comunità, una rete di associazioni per l’emergenza educativa

Ad oggi sono oltre 20 le organizzazioni che hanno già aderito al progetto. L’idea è quella di mettere assieme il ricco patrimonio di esperienze delle realtà aderenti e impattare sulle forme del produrre, dell’educare, dell’abitare, dell'innovare

VICENZA - Nasce Vicenza Valore Comunità una filiera ibrida di organizzazioni provenienti dal mondo sociale, culturale, dell’educazione e dell’imprenditoria, accomunate dall’interesse verso la generatività sociale, per mettere assieme il ricco patrimonio di esperienze e impattare sulle forme del produrre, dell’educare, dell’abitare, dell’innovare del territorio. “Vicenza Valore Comunità è il risultato di un cammino intrapreso a settembre 2020 - spiegano i promotori - quando, partendo dalle sfide e dalle complessità sanitarie, economiche e sociali conseguenti alla pandemia, alcuni cittadini e organizzazioni sociali, culturali, educative e aziendali hanno avviato un dialogo con lo scopo di capire come l’impegno di ciascuno potesse, tramite un percorso condiviso, contribuire a migliorare la nostra società e la nostra città”.

Il nome del progetto definisce già il programma. Sul territorio di Vicenza si vuole “creare e condividere Valore, sia esso sociale, culturale, educativo, economico, ambientale e relazionale”.E infine “Comunità” “intesa come legame tra la relazione più prossima (la famiglia, il quartiere o l’organizzazione di appartenenza) con quella collettiva (che ci riguarda tutte e tutti)”.

“Il primo obiettivo di Vicenza Valore Comunità è l’attivazione di una Comunità educante territoriale, intergenerazionale e intersettoriale per giungere a istituire un Patto educativo - spiegano i promotori -. Da un momento iniziale di confronto interno è nato il documento ‘Verso la Comunità educante e della cura dell’educare’ che definisce i principi, i valori e le finalità attorno ai quali agire concretamente e interfacciarsi, dialogare e collaborare con tutte le istituzioni del territorio e con il mondo della scuola cercando di favorire la nascita di esperienze di scuola aperta e di scuola di comunità, sia relazionandosi con esperienze sviluppatesi in tutto il Paese sia cogliendo le sollecitazioni che il ministero dell’Istruzione sta proponendo anche alla luce degli importanti investimenti legati al Pnrr”.

Ad oggi sono oltre 20 le organizzazioni che hanno già aderito al progetto: AGenDo, Alda, Alinsieme cooperativa sociale, Beate Vivo Farm Srl, Centro Sportivo Italiano - Comitato provinciale di Vicenza, Cooperativa Insieme, Enaip Veneto, Frutti di Marta, IIS Boscardin Vicenza, Il PomoDoro Aps, La Piccionaia SCS, Liceo Quadri Vicenza, Parco delle Stagioni, Pastorale Sociale – Diocesi di Vicenza, Presidio Libera “Pietro Sanua”, Rete Famiglie aperte, Sintesi Aps, Società del Quartetto di Vicenza, Tangram Coop. Sociale, Villa Zileri Motterle (Cirmolo srl), Valore Comunità Aps. “Trattandosi di un percorso in continua evoluzione già dalle prossime settimane è previsto l’adesione di altre realtà aggiungono i promotori -. Il coordinamento del percorso di Vicenza Valore Comunità è stato affidato a Valore Comunità Aps, un’associazione fondata nel 2020 allo scopo di svolgere il ruolo di collante, facilitatore e garante di processo tra le diverse organizzazioni della community”.

“Quello che si è realizzato in questi mesi – afferma Guido Zovico che ha ispirato, assieme ad altri amici, la nascita di Vicenza Valore Comunità - è uno dei tanti esempi di “generatività sociale”, cioè di quella capacità delle persone, anche attraverso le organizzazioni di appartenenza, di desiderare qualcosa di buono, di utile e di vantaggioso per il proprio territorio e per la propria comunità. È un passare dalla pura delega a un’assunzione di responsabilità. In questi processi – conclude Zovico – diventa fondamentale l’agire contributivo da parte di tutti dentro una visione condivisa e un obiettivo che, anche se appare complicato da raggiungere, può essere perseguito dentro una unità di intenti. Quello di realizzare una Comunità educante credo sia una delle priorità di un territorio che sa leggere la complessità, le fragilità umane e sociali e le sfide glocal di questo tempo e sa attivarsi per trovarne le soluzioni più idonee”.