Nave Italia pronta ad accogliere i marinai speciali della prossima stagione

C’è tempo fino al 2 ottobre per candidarsi a salire a bordo del brigantino battente bandiera della Marina Militare. Dal 2007 realizzati 300 progetti dedicati alle persone con disabilità o in condizione di disagio

ROMA – Si prepara per la stagione solidale Nave Italia, il brigantino battente bandiera della Marina Militare che aiuta le persone fragili a sperimentare la vita a bordo come membri di un equipaggio, mettendosi in gioco, imparando a collaborare con gli altri, acquisendo fiducia in se stessi, imparando a contare sulle proprie forze e a riscoprire le proprie risorse. Dal 12 giugno al 2 ottobre tutte le associazionie glienti del terzo settore interessati a sperimentare il metodo Nave Italia, potranno presentare il proprio progetto compilando il modulo online direttamente nell’area “Progetti” del sito www.naveitalia.org. “Si tratta di una grande opportunità per tutte quelle realtà – enti non profit, scuole, ospedali, ma anche servizi sociali, aziende pubbliche o private – che promuovano azioni inclusive verso i propri beneficiari e le loro famiglie e che, grazie alla Fondazione Tender to Nave Italia, possono offrire loro l’esperienza di vivere un’avventura da veri e propri marinai”, fanno sapere gli organizzatori. Da ottobre a dicembre la Fondazione Tender To Nave Italia procederà al vaglio dei progetti candidati e, a partire da gennaio 2024, gli enti selezionati inizieranno a collaborare con lo staff e ad essere formati per potersi preparare al meglio in vista delle partenze della prossima primavera.

“La mission della Fondazione è contribuire al superamento dei pregiudizi sull’esclusione sociale e sulla disabilità attraverso la scoperta di potenzialità ancora sconosciute – ricorda Paolo Cornaglia Ferraris, Direttore Scientifico Fondazione Tender To Nave Italia ETS. ­–. La campagna 2023 ancora in corso sta dando ottimi risultati, con un ricco calendario che ci ha già portato fino in Sardegna e che alla fine di questa stagione vedrà protagoniste 23 associazioni. Anche per il 2024 ci aspettiamo e confidiamo nelle numerose adesioni da parte di tutte quelle realtà che possono trarre beneficio concreto da questa esperienza unica”. Dalla metà di aprile a oggi, in circa due mesi, Nave Italia ha già portato a bordo 6 delle 23 associazioni ed enti non profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica protagonisti di questa stagione. A bordo, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff di Fondazione Tender to Nave Italia, le associazioni hanno la possibilità di sperimentare come questo metodo influisca positivamente sul benessere di chi vive un disagio o una disabilità.



La Fondazione Tender to Nave Italia realizza progetti educativi e riabilitativi improntati a una metodologia specifica: i protagonisti a bordo sono bambini, adolescenti e adulti con disabilità, disagio psichico o disagio sociale e familiare, che hanno ogni giorno grandi ostacoli da affrontare e che a bordo possono riconquistare la fiducia in sé stessi, attraverso un’esperienza che unisce prossimità e gerarchia. Dal 2007 Nave Italia ha imbarcato 7mila persone tra passeggeri speciali, operatori e volontari dedicati e ha realizzato più di 300 progetti, fornendo ai beneficiari percorsi formativi e riabilitativi unici.