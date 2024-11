Piccoli lettori al museo, torna “Avventure tra le pagine”

Giunto alla sesta edizione, il progetto promosso dal network veneziano Kid Pass avvicina le famiglie alla cultura con eventi di edutainment in tutta la penisola

ROMA - Torna “Avventure tra le pagine”. Giunto alla sesta edizione, il progetto promosso dal network veneziano Kid Pass avvicina le famiglie alla cultura con eventi di edutainment in tutta la penisola. Accanto a letture ad alta voce, letture animate, laboratori e presentazioni con firmacopie degli autori e delle autrici di libri per bambini e ragazzi, il programma si arricchirà con letture ed eventi inclusivi: grazie alla partecipazione di interpreti LIS, sarà possibile coinvolgere anche i bambini sordi e le loro famiglie, come accadrà alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, che ospita anche l’ultimo evento del tour del decennale di Kid Pass, che ha toccato i 6 luoghi culturali nazionali più iconici del circuito family.

L’appuntamento con Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo, il più grande evento diffuso dedicato ai piccoli lettori nei musei promosso da Kid Pass, si rinnova con la sesta edizione: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre in oltre 100 musei e spazi culturali italiani albi illustrati, libri per bambini e romanzi per ragazzi saranno i protagonisti di un lungo weekend di eventi e iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale, volte a far scoprire i musei italiani e il piacere della lettura alle famiglie con bambini fino a 12 anni L’obiettivo è avvicinare, grazie a tantissimi eventi di edutainment, le famiglie al vasto mondo della cultura, a cominciare dalla lettura e dalla scoperta dei musei italiani. Le parole d’ordine del terzo weekend di novembre saranno dunque cultura, emozione e divertimento, declinate in un ricchissimo programma.

Quest’anno, inoltre, si aggiunge un’altra fondamentale parola d’ordine, inclusione. Oltre a promuovere la partecipazione dei più piccoli nei luoghi di cultura nazionali, Kid Pass compie un passo ulteriore: un’attenzione speciale sarà rivolta ai bambini sordi e alle loro famiglie e, grazie alla collaborazione con l’ENS - Ente Nazionale Sordi, che concorre alla promozione di Avventure tra le pagine e al coinvolgimento dei comitati territoriali, e ANIOS - Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana, saranno coinvolti per la prima volta anche interpreti LIS in diversi eventi.

In Lombardia. Il calendario comprende un vasto palinsesto di eventi in presenza – dalle letture ad alta voce ai laboratori e speciali visite guidate in collaborazione con i musei italiani per scoprire un mondo di storie con gli autori e autrici di libri per bambini e ragazzi – e una maratona streaming con eventi digitali.

In Lombardia le strutture coinvolte saranno 8: Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano (programma mattino e programma pomeriggio), Musab Museo Astronomico di Brera, Gallerie d’Italia a Milano (evento 16 e 17 novembre e evento 17 novembre), Leonardo 3, Museo Archeologico di Milano, Museo di Santa Giulia – Fondazione Brescia Musei, Civico Museo Setificio Monti di Lecco e Museo delle Storie di Bergamo.