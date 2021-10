Sarà presentato al Salone del libro di Torino e poi all'Albergo etico di Roma il volume curato dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile, in collaborazione con Regione Lazio, edito da Erickson. Raccoglie 14 storie vere, per scoprire questa realtà e promuovere l'inclusione

ROMA - “Più forti dell’X fragile: storie autentiche di giovani esploratori”: è il titolo del libro, curato dall'associazione italiana Sindrome X Fragile, in collaborazione con la Regione Lazio, che raccogliere e racconta quattordici storie vere e conduce, attraverso la famiglia Gagliardi, nel mondo della genetica: un libro per “partire insieme per un viaggio straordinario nel mondo della sindrome X fragile – spiega l'associazione - per scoprire, in una forma completamente nuova, una realtà che può sembrare lontana e, invece, è intorno a noi. Un libro che abbatte i muri, quelli della paura, delle etichette, perché si può essere felici indipendentemente dalle proprie caratteristiche e senza essere per forza dei supereroi”.



Il volume, edito da Erickson, sarà presentato venerdi 15 al Salone del libro a Torino, grazie alla collaborazione della regione Piemonte e sabato 16 all'Albergo etico di Roma, alle 17.30, grazie alla collaborazione della regione Lazio. Con il libro, l'associazione consegna ai lettori un messaggio che ha particolarmente a cuore: “C’è un posto per tutti. Ci può essere un posto bello per tutti. E lo si può costruire insieme imparando a conoscersi”. Per questo, l'associazione ha messo insieme persone, storie, passioni, competenze, a dimostrazione di quanto l’unione, pur nella diversità, possa condurre a grandi risultati. “La speranza è di contribuire a far conoscere la sindrome X fragile e a promuovere l’inclusione tra i più giovani e non solo!”

Per informazioni e prenotazioni: info@xfragile.net