Povertà, torna "Dona la spesa" di Coop alleanza 3.0

Sabato la raccolta di beni di prima necessità per persone (e animali) in difficoltà. Dal Friuli alla Puglia, l'iniziativa coinvolgerà 321 punti vendita tra ipercoop e supermercati

BOLOGNA - Largo alla solidarietà con "Dona la spesa", l'iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0. A Bologna e provincia la raccolta si terrà sabato in 44 negozi. Complessivamente 'Dona la spesa' coinvolgerà 321 punti vendita tra ipercoop e supermercati del colosso della grande distribuzione dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, ma anche il servizio di spesa online EasyCoop. Cibo e altri generi di prima necessità donati dai clienti di Coop Alleanza 3.0 saranno distribuiti a persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all'interno di quel territorio. All'ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e delle associazioni locali aderenti, riconoscibili grazie ad apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l'elenco dei prodotti da donare: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l'igiene della persona e della casa, e per l'infanzia. Nei quattro appuntamenti con "Dona la spesa" del 2022 sono state raccolte oltre 400 tonnellate di prodotti di prima necessità per persone, famiglie in difficoltà, animali e più di 160.000 confezioni di materiale scolastico. In questo modo, è stato possibile aiutare gli assistiti di circa 700 associazioni, case di accoglienza, mense, empori solidali.

Fino al 28 maggio nelle zone in cui è attivo Easycoop, gli utenti potranno donare alla Comunità di Sant'Egidio le box con generi di prima necessità semplicemente con un click sul sito www.easycoop.com o da app. Il servizio è attivo in più di 110 Comuni tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì e Cesena, in oltre 210 Comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre e a Roma, in città e in 10 comuni limitrofi. (DIRE)