Reddito di cittadinanza, in Toscana focus sui lavori socialmente utili

Dal 13 al 23 luglio si svolgerà on line la Fiera dei Puc, un’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana volta a promuovere l’attività svolta dalle Zone sociosanitarie e dai Comuni della Toscana

FIRENZE – Dal 13 al 23 luglio si svolgerà on line la Fiera dei Puc, un’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana volta a promuovere l’attività svolta dalle Zone sociosanitarie e dai Comuni della Toscana nell’attivazione e gestione dei Progetti Utili alla Collettività (Puc), strumento previsto dal Reddito di cittadinanza nell'ambito dei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari.

La Fiera è ospitata su di un sito internet all’indirizzo https://www.fierapuctoscana.it/ e si svolgerà interamente online. Avrà una durata di 10 giorni e nel suo corso prevederà una serie di eventi live (webinar).

La home page descrive il progetto e illustra brevemente il contesto oltre ad ospitare una sezione notizie dove verranno pubblicizzati gli eventi che avranno luogo nel corso della fiera ed eventuali altri avvenimenti collegati.

Alla home sono collegate una serie di pagine dedicate alle Zone. Ognuna delle Zone partecipanti ha contribuito alla costruzione della sua pagina producendo materiali multimediali e non, atti a descrivere le esperienze dei territori; i singoli PUC più rappresentativi vengono descritti in pagine specifiche, sempre curate dalle Zone.

Ma cosa sono i cosiddetti Puc? Nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (Puc) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Oltre a un obbligo, i Puc rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Le attività messe in campo nell'ambito dei Puc dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente, ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.