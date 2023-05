Registro unico del Terzo settore, oltre 104 mila gli enti iscritti. Ecco come restare in regola

Cantiere terzo settore, il progetto di informazione sulla normativa di Csvnet e Forum terzo settore, organizza giovedì 1 giugno un approfondimento online per illustrare i principali adempimenti e le relative scadenze per le organizzazioni iscritte al registro unico

Il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è ormai popolato da oltre 104 mila enti. I dati diffusi dal direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese Alessandro Lombardi in occasione della presentazione dello scorso 10 maggio dei primi risultati del Censimento permanente delle Istituzioni non profit realizzato dall’Istat descrivono un settore in via di definizione di cui fanno parte quasi 43.000 associazioni di promozione sociale, più di 32.600 organizzazioni di volontariato, oltre 24.000 imprese sociali, oltre 4.000 altri enti del Terzo settore, 140 enti filantropici, 74 società di mutuo soccorso e 31 reti associative.

Entrare nel Runts è un passo fondamentale per le organizzazioni che vogliono diventare enti del Terzo settore, ma per dare piena operatività a questo strumento di pubblicità e trasparenza è necessario mantenere attivo il rapporto con il registro stesso. Esistono, infatti, una serie di adempimenti da tenere in considerazione nella gestione della vita associativa della propria organizzazione.

Per fare il punto sulle principali scadenze che gli enti che sono entrati a far parte del Runts dovranno rispettare, Cantiere terzo settore organizza un approfondimento online dal titolo “Iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore… e ora?” che sarà trasmesso giovedì 1 giugno 2023 dalle ore 11 alle 12.15 sui canali facebook e youtube di Cantiere terzo settore.

Il focus informativo sarà anche occasione per presentare alcune delle guide operative e video tutorial su come operare nella piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore messe a disposizione sul sito di Cantiere terzo settore e realizzate da alcuni centri di servizio per il volontariato, in particolare Csv Biella-Vercelli, Celivo, Csv Lombardia e Csv Polis.

All’incontro, moderato da Chiara Meoli e Lara Esposito di Cantiere terzo settore, parteciperanno Simone Perotto, referente dello sportello consulenza digitale Runts Celivo – Csv Genova che interverrà sul tema “Come operare nel registro: gli strumenti digitali” e Stefano Farina, Coordinatore Area servizi alle Organizzazioni del Csv MLS – Centro di servizio per il volontariato di Monza Lecco Sondrio Ets sul tema “Cosa fare nel registro: scadenze e adempimenti”.

A fine evento saranno messi a disposizione ulteriori materiali informativi su adempimenti e scadenze per gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore.

