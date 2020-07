Salute

Rientro a scuola, questione (anche) di edilizia. Il rapporto di Con i bambini

La possibilità di ricavare nuovi spazi nelle scuole dipende da diversi fattori, tra cui il fatto che gli edifici siano nati come scuole e la loro storicità. Circa il 77% degli edifici è stato costruito già con questa funzione. In Liguria circa il 20% del patrimonio edilizio scolastico è stato costruito prima del 1920, in Piemonte il 16% e attorno al 10% in Lombardia