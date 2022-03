Salute, sicurezza e protezione sociale: il Comitato Ue esamina la situazione in 33 Stati

Le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali (Ecsr). In molti Stati misure insufficienti contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; in diversi Paesi scarsi i livelli di assistenza sociale, mentre gli anziani non dispongono di risorse adeguate per condurre una vita dignitosa. In generale, evidenziato un livello di povertà alto e misure di contrasto insufficienti. In Italia situazione non sanata per i rom

Foto da Agenzia DIRE

STRASBURGO - Il Comitato europeo dei diritti sociali (Ecsr) ha pubblicato oggi le sue Conclusioni 2021 nei confronti di 33 Stati in merito agli articoli della Carta sociale relativi alla salute, alla sicurezza sociale e alla protezione sociale.

Nell'ambito della procedura di segnalazione, il Comitato ha adottato 401 conclusioni: 165 di non conformità e 110 di conformità alla Carta. In 126 casi, il Comitato non è stato in grado di valutare la situazione a causa di informazioni insufficienti ("rinvii").

Nell'ambito della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'economia digitale o delle piattaforme, il Comitato ha riscontrato che in alcuni Paesi i lavoratori autonomi e i lavoratori domestici non erano coperti dalle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In molti paesi il numero degli infortuni sul lavoro (inclusi gli infortuni mortali) e delle malattie professionali è ancora elevato o in aumento e le misure adottate per migliorare la situazione non sono sempre sufficienti. In alcuni casi, gli ispettorati nazionali del lavoro non sono sufficientemente efficienti a causa della carenza di personale, del basso numero di visite ispettive o della ripetuta assenza di diversi tipi di informazioni.

Per quanto riguarda il diritto alla salute, i dati sull'aspettativa di vita rivelano che esistono ampie differenze tra uomini e donne, regioni, aree urbane e rurali, livelli di istruzione e reddito.

Inoltre, il Comitato ha riscontrato che molti Stati non hanno adottato misure adeguate per affrontare i livelli costantemente elevati di mortalità infantile e materna che, se esaminati insieme ad altri indicatori sanitari di base, hanno evidenziato debolezze nel sistema sanitario. Inoltre, la spesa sanitaria pubblica rimane troppo bassa in alcuni Paesi e il suo diritto non è sufficientemente garantito.

Per quanto riguarda l'obbligo degli Stati di prevenire il più possibile epidemie, endemiche e altre malattie, il Comitato ha rilevato l'assenza di efficaci programmi di immunizzazione e monitoraggio epidemiologico, la mancanza di una legislazione che vieti la vendita e l'uso dell'amianto o la mancanza di misure sufficienti per garantire l'accesso all'acqua potabile nelle zone rurali.

Il Comitato ha poi riscontrato ancora una volta scarsi o nessun progresso in molti Stati Parte per quanto riguarda la sicurezza sociale. Il livello minimo inadeguato delle prestazioni sostitutive del reddito resta il principale motivo di non conformità. I livelli minimi di indennità di disoccupazione, malattia e invalidità in molti paesi scendono al di sotto del 40% del reddito equivalente mediano.

In molti casi il livello di assistenza sociale erogato a una sola persona senza risorse rimane al di sotto della soglia di povertà. Inoltre, l'eccessiva durata del soggiorno spesso impedisce agli stranieri regolarmente soggiornanti di accedere all'assistenza sociale e medica.

Per quanto riguarda i diritti delle persone anziane, il Comitato ha riscontrato che in molti Stati membri le persone anziane non dispongono di risorse adeguate che consentano loro di condurre una vita dignitosa e di svolgere un ruolo attivo nella comunità. In alcuni casi, manca ancora una legislazione che vieti la discriminazione al di fuori del lavoro.

Il Comitato ha preso atto degli effetti devastanti del Covid-19 sulle persone anziane e ha sottolineato l'importanza di abbandonare l'istituzionalizzazione al confronto di un’assistenza basata sulla comunità e la vita indipendente per le persone anziane.

Il Comitato ha concluso che in molti Paesi il livello di povertà è troppo alto e le misure adottate per porre rimedio a questo problema fondamentale sono state insufficienti e la situazione è stata esacerbata dalla pandemia di Covid-19.