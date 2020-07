Sanatoria, presentate oltre 123 mila domande

Il Ministero ha pubblicato il nuovo report sull'andamento della regolarizzazione dei lavoratori nel settore domestico e agricolo. L'87% delle domande riguarda colf e bandati, presentate soprattutto da ucraini, bengalesi e marocchini. In Lombardia il maggior numero delle richieste

MILANO – Sanatoria: sono 123.429 le domande finora presentate. Sul sito del ministero dell'Interno è stato pubblicato il nuovo report quindicinnale con i dati aggiornati sull'andamento della procedura per l’emersione dei rapporti di lavoro prevista dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, che terminerà il 15 agosto. Il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta l’87% delle domande già perfezionate (97.968) e il 76% di quelle in lavorazione (8.386). Il lavoro subordinato (nel settore dell'agricoltura), invece, riguarda il 13% delle domande già perfezionate (14.360) e il 24% di quelle in lavorazione (2.715).

La media giornaliera delle domande presentate dal 1 luglio al 15 luglio è di circa 3.000. Nella distribuzione delle domande per regioni, la Lombardia si conferma al primo posto per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona (28.658) e la Campania per quello agricolo (4.033).

Rispetto al Paese di provenienza del lavoratore, ai primi posti risultano l'Ucraina, il Bangladesh e il Marocco per il lavoro domestico e di assistenza alla persona; l'Albania, il Marocco e l’India per l’impiego in agricoltura e allevamento.

Su 97.968 datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione per il settore domestico, 74.605 sono italiani. Per il settore agricolo, su 14.360 datori di lavoro 13.066 sono italiani. (dp)

© Copyright Redattore Sociale