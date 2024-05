Sardegna, la disabilità al centro del nuovo seminario di “Raccontare il territorio”

Giovedì 23 maggio a Lanusei un nuovo appuntamento con il ciclo di seminari di formazione organizzati dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna e da Caritas Sardegna insieme a Ucsi Sardegna e Redattore Sociale. Si parla di informazione con un’attenzione specifica anche all’esperienza dei caregiver familiari

LANUSEI - C'è il tema della disabilità al centro del terzo appuntamento della nuova edizione di "Raccontare il territorio", il ciclo di seminari di formazione per giornalisti organizzati dall’Ordine dei giornalisti della Sardegna, dall’Agenzia Redattore Sociale, dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna e dall’UCSI Sardegna. L'appuntamento è dalle 14 alle 17 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile in via Roma 106 a Lanusei. Si parlerà di come raccontare gli accadimenti di vita che riguardano le persone con disabilità, recentemente oggetto di una pubblicazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Ma soprattutto si darà spazio all’esperienza di persone e di organizzazioni del terzo settore, con un’attenzione specifica al ruolo che assumono i caregiver familiari.



Il racconto degli accadimenti e delle problematiche delle persone con disabilità costituisce uno dei temi più delicati con i quali i giornalisti devono misurarsi. Il codice deontologico, se pure indica alcuni principi generali, è ancora piuttosto generico quando si affronta il problema del linguaggio da utilizzare per uscire da luoghi comuni e stereotipi che spesso suonano come discriminatori, se non addirittura offensivi. Occorre invece che i giornalisti prendano coscienza e si dotino di un bagaglio culturale che consenta loro di affrontare anche questi temi nel modo più opportuno. Il Coordinamento pari opportunità del Consiglio nazionale dell’OdG ha diffuso una pubblicazione in pdf che analizza le tematiche connesse. E contiene un contributo del gruppo Giulia giornaliste Sardegna che delinea il problema nel modo corretto e contiene un glossario dettagliato.

Dopo l’introduzione di Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna, di Maria Chiara Cugusi, referente comunicazione Caritas Sardegna, di Andrea Pala, presidente UCSI Sardegna e di Roberto Comparetti, delegato regionale FISC (Federazione italiana settimanali cattolici), ci saranno gli interventi di Stefano Caredda, direttore dell’agenzia Redattore sociale, di Paola Mulas, Associazione “Nel mondo di Giò", di Barbara Prestifilippo dell’Associazione “Piccolo principe”, di Antonella e Anna Rita Deiana per l’Associazione “Nel mondo di Giò”; di Lisa Ferreli (referente area comunicazione) e Rita Concu (responsabile) dell’Associazione “Ogliastra in forma”. Infine prima del dibattito, l’intervento di Augusta Cabras , presidente della Cooperativa sociale “Schema libero” e operatrice Caritas diocesana di Lanusei.

I giornalisti interessati alla partecipazione in presenza possono iscriversi all'evento attraverso il portale nazionale Formazione Giornalisti: la frequenza del seminario dà diritto al riconoscimento di 5 crediti formativi.

Per tutte le informazioni sul ciclo “Raccontare il territorio” e il racconto completo delle varie tappe, vai al relativo focus alla pagina dedicata.